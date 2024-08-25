施政報告｜跳繩總會倡商界贊助體育可扣稅　李家超盼企業投入資金

巴黎奧運港隊奪得兩金、兩銅的佳績，社會再度關注全職運動員待遇，包括最低津貼只有7130元。 中國香港跳繩總會主席黃婷今日（25日）在《施政報告》第二場地區諮詢會上建議，提供稅務減免誘因、配對基金鼓勵企業支持體育發展，「創造多少少呢啲機會，令到真係做到產業化，創造體育經濟。」



行政長官李家超表示，政府每年投放到體育發展的資金以億元計，「更加重要係不同企業單位一齊去做，特別係資源方面」，舉例部分大企業有很多社區工作，如何令到不同體育活動有資金配套很重要。



8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

逾120人獲邀出席《施政報告》諮詢會

第二場《施政報告》地區諮詢會在旺角伊利沙伯中學舉行，李家超率多名司局長出席，聽取獲邀出席的逾120名地區代表的意見，部分人來自地區三會、民建聯、工聯會、經民聯、工商界、社福界、體育界等。

中國香港跳繩總會主席黃婷倡設配對基金，讓企業提供資源支持運動員。（片段截圖）

跳繩總會倡設體育配對基金 提供稅務誘因鼓勵企業資助

其中，中國香港跳繩總會主席黃婷在會上表示，坊間就體育資源投放很多討論，她建議政府除了檢討資源調配，亦可提供誘因，「俾企業市民多啲去支持，包括稅務減免啦，配對基金措施啦，好似『BUD專項基金』、SIE FUND（社創基金）等等」，體育界的配對基金暫時限於大型項目，「其實可以諗吓創造多少少呢啲機會，令到真係做到產業化，創造體育經濟。」

黃婷又說，發展體育除了奪獎牌、強身健體之外，亦對年輕人增強歸屬感、抗逆力有很大得著，建議在教育、體育、青年方面跨部門推動運動。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

精英甲+運動員月薪與「基層」成年隊相差5.2倍

體育學院每4年檢討一次精英運動員直接資助機制，下月將開會討論，最快明年4月實施新安排。翻查體院資料，精英訓練資助中，奧運獎牌得主「精英甲+」級別月薪可獲44,500元，較最低級別「成年隊」7,130元多5.2倍，即使是與「精英甲+」一同出賽、取得奧運資格的「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元，相差近2.9倍。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超：港府投放大量資源在體育 昐企業一齊投入資金

李家超說運動員成績很好，政府一定會在這方面多聽意見，推動體育發展。他在總結發言時再補充，非常高興港隊在巴黎奧運成績好，體育除了是有益身心，亦是推動團結精神的重要元素。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

李家超又說，政府每年花大量資金在體育發展上，「我哋全部花嘅資金係過億單位以外呢，更加重要係不同企業單位一齊去做，特別係資源方面」，他舉例部分大企業從事很多社區參與工作，如何一起配合令到地區不同體育活動有資金配套，這方面很重要。