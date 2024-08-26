中大校董會審議行政副校長任命　通過陳維安出任

前立法會秘書長陳維安今年8月退休，消息指他獲推薦出任中大副校長（行政），接替去年底被解僱的副校長（行政）兼校董會秘書長吳樹培。中大校董會今日（26日）開會，校董鄧家彪中午會後表示，已通過任命，校董會十分滿意新副校長的人選。



立法會秘書長陳維安將退休，據了解他已獲推薦出任中大副校長（行政）。（資料圖片 / 張浩維攝）

早前有消息指，8月退休的立法會秘書長陳維安，獲推薦出任中大副校長（行政），接替去年底被解僱的副校長（行政）兼校董會秘書長吳樹培，有關任命仍待校董會通過。中大校董會今日（26日）開會討論，向一致通過任命。

校董會主席查逸超離開時，未有回應記者提問。校董會成員、立法會議員鄧家彪則向記者表示，已通過新副校長任命，但未有回應是否陳維安，又指形容會上各方「暢所欲言」。他表示，校董會十分滿意新副校長的人選，期望新大學團隊可以帶領大學向前發展，貢獻香港、貢獻國家。

現年59歲的陳維安曾任中央政策組非全職顧問、馬會馬場事務部總監，2008年出任教育局副局長。他2012年起擔任立法會秘書處秘書長，任內曾處理2016年議員宣誓風波，當時他裁定3人宣誓無效，上月底「退休」。

據悉，陳維安也曾獲香港大學校長張翔建議，出任港大懸空多時的行政及財務副校長一職，薪酬比立法會356萬年薪再高四成，惟未獲大學人力資源委員會批准。張翔推薦時未向校委會披露此細節，最終撤銷提交任命議程，校委會曾去信張翔要求解釋。