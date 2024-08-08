陳維安獲薦任中大副校長　原獲張翔提名任港大副校　薪酬過高煞停

立法會秘書長陳維安獲推薦出任中大副校長（行政），填補因吳樹培遭中大校董會解僱後懸空大半年的職位，任命仍待校董會通過。《香港01》獲悉，原來陳維安曾獲香港大學校長張翔建議，出任港大懸空多時的行政及財務副校長一職，薪酬比立法會356萬年薪再高四成，未獲大學人力資源委員會批准。

張翔推薦時未向校委會披露此細節，最終撤銷提交任命議程，校委會曾去信張翔要求解釋。



立法會秘書長陳維安將退休，據了解他已獲推薦出任中大副校長（行政）。（資料圖片 / 張浩維攝）

接替去年被解僱的吳樹培

今年59歲的立法會秘書長陳維安，將於8月退休，據了解他已獲推薦出任中大副校長（行政），任命仍待校董會通過。

原中大副校長（行政）吳樹培，2023年遭校董會解僱。當時中大校董會改組爭議，立法會罕有通過議員提出的私人條例草案，成員人數減至34人，校外校內成員比例由1:1改為約2:1。吳樹培身兼中大副校長（行政）及秘書長，曾連署反對草案，被批評有違中立。校董會無公開解僱原因。

中大校長段崇智辭職，將於2025年1月提早離任。中大網站仍有校長、副校長（行政）、社科院院長、法律學院院長的招聘廣告。

中大副校長（行政）吳樹培2023年遭校董會解僱。圖為他於2017年出席中大新聞獎活動。（資料圖片 / 林若勤攝）

去年獲張翔建議任港大行政及財務副校長

《香港01》獲悉，原來陳維安此前獲推薦，出任香港大學行政及財務副校長。

根據今年6月張翔的聲明，「去年11月根據既定程序向校委會主席提交幾位副校長人選，但有關建議一直不獲主席納入校委會會議議程」，又指校委會主席王沛詩長時間沒有為有關拖延提出解釋。

2019年7月2日，立法會遭衝擊後翌日，立法會秘書長陳維安視察損毀情況。（資料圖片 / 張浩維攝）

涉隱瞞未獲人力資源委員會批准薪金

但校委會今年3月至4月，曾五度去信張翔促請交代問題，其中一項就是關於幾位副校長的人選問題。根據記者當時獲得的文件，校委會的信件指張翔違反管治要求（breach of governance）和「不可接受」（unacceptable），指張翔推薦的一名港大行政副校長候選人，未能獲大學人力資源委員會批准其建議薪金，但張翔未有向校委會披露，因而要求張翔解釋。

2024年6月8日《香港01》報道，港大校委會多次去信張翔要求解釋問題。（香港01製圖）

立法會年薪356萬 若任港大再加薪四成

消息指，該名行政及財務副校長就是陳維安。陳維安目前是公務員首長級第六級薪金，月薪29.6萬元，即年薪約356萬元。據了解，當時陳維安的建議薪酬，高於港大參考頂薪30%及立法會薪酬的40%以上，因此未獲通過。

張翔2018年7月起擔任港大校長，行政及財務副校長在2019年開始頻繁換人，歷任康諾恩（Steve J. Cannon）、王于漸、羅哲基、曾詠詩、潘巍，今年5月校委會繞過張翔，任命前暫任大學拓展副校長田之楠出任。

2024年5月28日港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

「首副」王于漸降職 政府調研小組建議不執行

當時未獲納入校委會議程的港大管理人員，還包括副校長（大學拓展）和建築學院院長。其中副校長（大學拓展）則自2021年懸空，今年5月校委會繞過張翔，直接將首席副校長王于漸，調任該職，變相降職。

政府成立調研小組處理多名副校長任命，包括任命任詠華為首席副校長，但因程序上該職位要諮詢教務委員會，因此調研小組提出「首副」調職暫不執行。王沛詩已公開回應接受調研小組方案，但張翔未有公開表態。

王于漸7月出席書展活動，葉劉淑儀多次問及他的職位，他都避答。(資料圖片 / 廖雁雄攝)

遴選不通過UC Berkeley南京學者任建築院長

至於建築學院院長任命，據悉張翔推薦一位同樣來自南京、並曾在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）深造的華人建築學者出任建築學院院長，但不獲遴選委員會通過。

不過張翔照向校委會推薦，最後校委會去信表明張翔隱瞞遴選委員會的意見是誤導。目前該院院長由72歲的港大前研究院院長葉嘉安署任。