觀塘新十字路口　首上班日塞爆　車長花半小行開源道斥開學將更亂

有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處，昨（25日）開始改為十字路口。今日為改動後第一個上班日，早上9時許，開源道往觀塘碼頭方向嚴重擠塞，車龍延至觀塘消防局對開。開源道近偉業街交界則由三條行車線改為兩條，十字路口亦有塞車情況。



有九巴車長指，以往由觀塘市中心往觀塘碼頭的路程只是數分鐘以內，今日卻花了35分鐘才到達；亦有車長斥「遲啲返埋學，更加亂！」有小巴司機指，因塞車原本走四轉車，今日只能走三轉。



開源道往觀塘碼頭方向嚴重擠塞，車龍延至觀塘消防局對開。（任葆穎攝）

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為配合政府推行的「觀塘行動區」，偉業街/開源道迴旋處現已改為十字路口，以提升路口容車量及紓緩交通情況。今日為改動後第一個上班日，早上9時許，開源道一帶大塞車。

受道路工程影響，開源道近偉業街交界則由三條行車線改為兩條，十字路口亦出現塞車情況。有交通警員在附近行人天橋和路面視察。

有60年歷史的觀塘碼頭開源道迴旋處，8月25日開始變為十字路口。（資料圖片/夏家朗攝）

九巴車長斥：呢個情況永久就一定唔得！

有九巴車長透露，平日由觀塘市中心往觀塘碼頭的路程只是數分鐘以內，今日卻花了35分鐘才抵達。同樣是九巴車長的郭先生亦出現類似情況，相同路程花了20多分鐘才抵達，他形容以往同樣時間不會太塞車，「平時好快唔使等」。他估計完成道路工程後情況「可能會好啲」，「但而家呢個情況（維持至）永久就一定唔得，睇吓工程整得快唔快。」他認為以目前情況來看，似乎迴旋處比十字路口更為順暢。

九巴車長料綠燈時間短是塞車主因

九巴車長唐先生認為，交通燈號時間調節不妥是塞車主因。他說之前迴旋處的綠燈燈號時間較長，除繁忙時間以外都不會太塞車。惟現時受道路工程影響，只餘下兩條行車線，開源道明顯比以往塞車，「遲啲返埋學，更加亂！」至於改為十字路口能否舒緩交通情況，他則認為要觀察多一星期才能下結論。

觀塘偉業街/開源道迴旋處有逾60年歷史。（政府文件）

小巴司機：本身走四轉只能走三轉

駕駛103線小巴逾13年的車長呂先生，今日同樣在開源道塞了半小時才抵達觀塘碼頭，上午10時許，他本應駕駛第四轉，惟受交通情況影響只駕駛了第三轉。對比起十字路口，他認為迴旋處更能讓車輛「緩衝」，紓緩交通情況。他又批評，附近一帶道路規劃不善，部分交通燈號沒有太大用處，「行兩步又停。」