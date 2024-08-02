小巴紅轉綠｜邀11條紅van線轉營　涉旺角佐敦觀塘線10月底截申請

運輸署今日（2日）發信邀請符合指定條件的11條紅色小巴（紅巴）路線的營辦商，申請把紅巴路線轉為綠色專線小巴路線模式營運（「特選紅轉綠」計劃），並於8月12日舉行簡介會向營辦商講解詳情，申請於10月31日截止。



11條路線涉及來往旺角至觀塘、石籬、油塘、西貢；來往土瓜灣至何文田等紅色小巴路線，預計於今年底前完成審批。「特選紅轉綠」計劃的指定條件包括：紅巴路線的服務年期必須有五年或以上、只行駛單一路線並每日提供全日服務，以及該路線由單一營辦商經營。



運輸署今日發信邀請符合指定條件的11條紅色小巴路線的營辦商，申請把紅巴路線轉為綠色專線小巴路線模式營運（「特選紅轉綠」計劃），申請於10月31日截止。（資料圖片）

運輸署今日邀請了已參與二元優惠計劃，並符合指定條件的紅巴路線的營辦商，申請把紅巴路線直接轉為綠色專線小巴路線營運 (即「特選紅轉綠」計劃)，有關指定條件包括：紅巴路線的服務年期必須有五年或以上（計至2024年4月30日）、路線內的車輛只行駛該單一路線並每日提供全日服務、以及該路線由單一營辦商經營。

為更有效監管公共小巴服務，獲邀申請直接轉為專線小巴服務經營的特選紅巴路線營辦商需要符合「經營公共小巴(專線)服務的條件」，包括聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等，與現時透過公開邀請申請形式的專線小巴營辦商遴選計劃一致。

運輸署邀請符合指定條件的11條紅巴路線，申請轉為綠色專線小巴路線營運。（運輸署提供）

在「特選紅轉綠」計劃下，運輸署邀請了符合指定條件的11條紅巴路線，涉及來往旺角至觀塘、石籬、油塘、西貢；來往土瓜灣至何文田等紅色小巴路線，，申請轉為綠色專線小巴路線營運，本年10月31日截止。

11條紅巴路線包括：

1 油塘(油塘道) – 觀塘(裕民坊公共運輸交匯處)



2 秀茂坪(曉光街) – 佐敦(北海街)



3 土瓜灣(譚公道) – 何文田(俊民苑) (循環線)



4 慈雲山(惠華街) – 佐敦(南京街)



5 油塘(鯉魚門徑) - 佐敦(吳松街)



6 香港仔(東勝道) – 旺角(洗衣街)



7 石籬(石梨街) – 旺角(上海街)



8 何文田(孝民街) – 旺角(花園街)



9 元朗(峻巒) – 元朗站(朗明街) (循環線)



10 西貢(惠民路) – 旺角(登打士街)



11 觀塘(馬蹄徑) - 旺角(登打士街)



運輸署會審批每宗收到的申請，確保路線必須符合經營專線小巴的條件。申請的審批程序預計於本年底完成，隨後獲批路線的營辦商會進行轉為專線小巴路線營運的準備工作。

小巴商會：業界多數都肯轉綠van

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，是次計劃由運輸署揀選11條紅巴路線，收到的普遍反應都是支持的，「雖然我冇被邀請，但睇到業界普遍都好肯轉做綠van」。運輸署指，在今年5月底已就「特選紅轉綠」計劃廣泛諮詢公共小巴業界的意見，業界普遍支持該計劃，回應正面。

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，是次計劃由運輸署揀選11條紅巴路線，收到的普遍反應都是支持的，「雖然我冇被邀請，但睇到業界普遍都好肯轉做綠van」。（資料圖片）

運輸署8.12邀11條紅巴路線營辦商舉行簡介會

申請者須填妥申請表格，連同所需文件遞交運輸署。署方會審視每宗接獲的申請，確保有關路線營辦商符合「經營公共小巴（專線）服務的條件」，包括聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等，預計於今年底前完成審批。

署方將於8月12日舉行簡介會，向獲邀的11條紅巴路線營辦商講解計劃詳情。計劃詳情亦已上載運輸署網頁（www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/public_transport/minibuses/rtg/index.html）。