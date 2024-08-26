中大委任陳維安為副校長　9.16生效任期三年　管理大學基建發展

今年8月退休的前立法會秘書長陳維安，將出任中大副校長（行政），接替去年底被解僱的副校長（行政）兼校董會秘書長吳樹培。



中文大學今日（26日）公布，中大校董會通過委任陳維安出任中大副校長（行政），任期三年，由2024年9月16日起生效。



香港中文大學校董會通過委任陳維安先生出任中大副校長（行政），任期三年，由2024年9月16日起生效。（中文大學提供）

香港中文大學今日發新聞稿，指校董會通過委任陳維安出任中大副校長（行政），任期三年，由2024年9月16日起生效。

按照校董會制定策略性願景管理大學

副校長（行政）是大學的主管人員之一，由大學校董會任命，並透過校長向校董會負責。該職位是大學管治團隊的關鍵成員之一，負責按照校董會制定的策略性願景，管理大學的基建發展，並監督大學的行政資源和運作，以有效支援大學的學術、教學和研究活動。

新聞稿介紹，陳維安先後取得普林斯頓大學工程理學士學位、哈佛大學碩士學位，以及賓夕法尼亞州大學沃頓商學院工商管理碩士學位。陳維安在投入公共服務前在商界工作多年，他曾任職投資銀行和管理顧問公司，並於香港賽馬會擔任多個高級管理職位。

中大形容：他以往工作環境充滿挑戰 有效領導團隊

陳維安於2008至2012年間出任香港特別行政區政府教育局副局長，並於2012至2024年為立法會秘書處秘書長。陳維安以往的工作環境充滿挑戰他有效領導專業團隊，面對不同意見的持份者時贏得各方尊重。他善於與政府部門、立法會議員、媒體和專業協會保持良好關係，在促進持份者參與的工作上盡顯其卓越能力。

陳維安於2008至2012年間出任香港特別行政區政府教育局副局長，並於2012至2024年為立法會秘書處秘書長。（資料圖片）

陳維安：深刻體會良好機構管治和專業團隊協作重要

陳維安在新聞稿中表示，對於獲委任為中大副校長（行政）深表榮幸，他說：「在從事多年公共服務事業後，我非常高興能為香港高等教育界繼續貢獻力量。我在過往的工作經驗中，深刻體會到良好機構管治和專業團隊協作的重要，相信這些經驗有助我與中大成員共事，同心協力為這所著名學府的發展貢獻所長。」

陳維安將與大學管治團隊、各持份者和相關部門緊密合作，領導和落實各項計劃，以提升大學的國際聲譽、促進可持續發展，令大學達至卓越水平。

中大校董會於2024年2月舉行今年第一次的會議上，通過成立遴選委員會展開全球公開招聘。經過廣泛的遴選過程後，委員會一致向校董會推薦陳維安先生。