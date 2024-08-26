廉署夥競委會破圍標貪污集團　消息：涉柴灣樂翠臺、西營盤海都樓

廉政及競委會今日（26日）舉行聯合記者會，兩個部門近日展開行動，拘捕5人，涉嫌與今年4月搗破的新興圍標集團有關，今次涉案的38個維修項目中，有兩個屋苑涉嫌貪污。



據了解，兩個涉及貪污案的港島屋苑，分別是早前爆發維修風波的柴灣樂翠臺及西營盤海都樓，涉及合共1.4億元工程合約，據悉，有承辦商成員涉嫌透過兩名中間人，向涉案屋苑兩名前法團成員提供利益。



+ 2

廉政公署及競委會在今年4月行動中，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團，聯合行動中拘捕20名人士，及檢獲大量證物。

38個涉圍標工程項目 總值逾10億元

廉政及競委會今日表示，在分析檢獲的證據中，再發現另有38個分別位於港島、九龍及新界的住宅及工業大廈，懷疑涉及維修工程圍標，涉案工程合約總值逾10億元，個別合約金額達2.6億元。

3月12日，樂翠臺舉行「周年業主大會」及「特別業主大會」



+ 4

兩個港島項目涉貪 工程合約約1.4億元

涉案的38個維修工程當中，有兩個捲入貪污案，廉署表示，兩個位於港島的住宅屋苑之維修工程，懷疑涉及貪污罪行，工程合約合共約1.4億元。兩個屋苑均有集團骨幹成員涉嫌透過中間人，向業主立案法團成員提供利益，以確保該集團控制的兩間建築工程公司，分別取得兩個屋苑的維修工程合約。

西營盤海都樓。（資料圖片）

廉署拘5人 會見22人

廉署於是次行動再拘捕5人和會見22人，包括工程承辦商、工程顧問、中間人、物業管理公司及業主立案法團成員。

兩個機構在聯合行動中根據法庭手令搜查了共約20個地點，包括多間工程承辦商及顧問公司的辦公室，涉案人士的住所等，並檢走多項證物。競委會亦行使了其強制權力，要求有關公司和人士交出文件和資料，以及出席競委會的聆訊以提供相關資料。