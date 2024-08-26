廉署夥競委會搗樓宇圍標貪污集團　再拘五人　涉$1.4億維修合約

廉政公署今日（26日）公布，早前與競爭事務委員會進行名為「獵槍」的聯合執法行動，打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。今次行動是4月聯合行動的延續，再拘捕五人，當中兩人為時任法團成員、兩人為中間人，一人為承辦商成員，項目涉及兩個港島屋苑工程，涉$1.4億維修合約。



廉政公署與競爭事務委員會再進行聯合執法行動。（蘇煒然攝）

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廉政公署執行處首席調查主任吳兆基指，今次行動為今年4月中聯合行動的延續，當時成功打擊一個新冒起圍標集團，拘捕17男、3女，包括集團主腦及骨幹成員。經4個月深入調查、詳細分析收集的證據後，再揭同一集團在其他屋苑及不同維修工程中，有涉嫌貪污和圍標行為，逐展開進一步執法行動。

行動搜查約20個地點 會見22人

他續指，今次行動再有五人被捕，並會見22人，包括承辦商、顧問、中間人、物管及法團。而五名被捕人，有兩人為時任法團成員、兩人為中間人，一人為承辦商成員。行動也搜查約20個地點，包括多間承辦商及顧問公司的辦工室、涉案人士住所等，檢走多項證物，包括與樓宇維修有關工程的文件。

廉政公署執行處首席調查主任吳兆基指，今次行動為今年4月中聯合行動的延續。（蘇煒然攝）

調查揭最高賄款達100萬元

行動主要針對兩個港島屋苑工程，兩個屋苑均有相關犯罪集團骨幹成員，涉透過中間人向業主立案法團成員提供利益，以左右其決定，確保由犯罪集團控制的工程公司，成功取得兩屋苑合共1.4億元的維修工程合約，違反防止賄賂條例。

吳兆基也提到，兩次聯合行動中，集團骨幹成員透過中間人為個別法團人士提供賄款，相關罪行發生於過去一兩年間，最高賄款達100萬元。

他續指，相關犯罪集團的骨幹成員已落網，維修工程未執行，廉政公署與競爭事務委員會會繼續打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。

吳兆基指，廉政公署關注這類涉民生的貪污個案，有專責組別處理相關投訴，今次聯合行動更是及早介入、成功截止不法行為的例子。他也表示，若發現集團其他工程有樓宇維修工程貪污和圍標行為，必然會執法，也不排除未來再有調查及執法。

廉政公署。（蘇煒然攝）

競爭事務委員會調查組主管區瑋略指，據調查發現，維修工程招標期間，涉案人士直接或透過中間人士交換投標價格，安排個別人士以較高價錢投標，行為構成圍標，違反競爭條例下的守則。（蘇煒然攝）

競委會另外調查 揭更多人涉違競爭法 涉38個住宅及工廈

競爭事務委員會調查組主管區瑋略也表示，4月的聯合行動後，競委會分析證據，發現有更多公司詳涉在內，有更多工程也出現圍標，於是擴闊調查範圍，至上周三四展開第二輪聯合几動。今次也檢取多次證物，並行使權力，要求相關人士提供資料並出席聆訊。

他指，事件涉38個分布在全港的住宅及工業大廈工程，工程總值逾10億元，其中最高金額的工程涉2.6億港元。據調查發現，維修工程招標期間，涉案人士直接或透過中間人士交換投標價格，安排個別人士以較高價錢投標，令目標中標，行為已構成圍標，違反競爭條例下的守則。

區瑋略指，38個工程有6個屬工廈工程、32個為住宅或屋苑工程，陸續會與相關持份者了解招標情況。因調查仍在進行，他稱不便透露涉案的屋苑地點、以及業主平均因為圍標而多支付的金額。

廉政公署與競爭事務委員會早前再進行聯合執法行動，行動中有五人被捕。（蘇煒然攝）