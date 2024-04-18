廉署夥競委會　搗樓宇維修貪污及圍標集團　合約涉款$1.8億拘20人

廉政公署今日公布（18日），過去兩日(16日及17日) 與競爭事務委員會首次採取聯合行動，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團。廉署在聯合行動中拘捕20名人士，分別為17男3女，年齡介乎36歲至70歲，包括該集團的主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。廉署及競委會相信集團已被瓦解，但由於調查仍在進行，不排除再採取執法行動。



廉政公署。（蘇煒然攝）

廉署與競委會於聯合行動中，根據法庭手令搜查了共約40個處所，包括多間工程承辦商、顧問公司及物業管理公司的辦公室，以及涉案人士的住所等，並檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。

涉及6個工程項目 賄款逾百萬元

行動中，競委會行使了其強制權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料。行動期間，有個別人士拒絕提供有關資料，妨礙競委會的調查工作，此為《競爭條例》第52條及第54條所訂明的刑事罪行，競委會會作出跟進。

涉案公司及人士涉嫌行賄受賄以及從事反競爭行為，藉此操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用，違反《防止賄賂條例》第9條及《競爭條例》的「第一行為守則」。

行動共涉及兩個位於港島的住宅屋苑及商住樓宇，以及四個位於新界的住宅屋苑及工業大廈的多項維修工程項目，合約總值約1.8億元，個別合約金額由數百萬元至數千萬元不等。個別工程項目懷疑涉及賄款逾100萬元。其中一半涉案的維修工程合約仍未批出，而其餘的維修工程則早於廉署及競委會展開調查前已經開始進行。

集團涉嫌從事反競爭行為

調查源自有熱心市民早前向廉署舉報涉及樓宇維修的貪污投訴，廉署經深入調查後發現上述貪污及圍標集團，並揭發該集團涉及其他屋苑／樓宇的維修工程。而競委會早前亦接獲情報，指有涉案的公司於多個樓宇維修工程中，從事反競爭行為。競委會及後深入跟進，並信納有合理因由懷疑有關項目已成為合謀的目標，因而將個案提升至調查階段。

廉署呼籲，如業主或任何人士懷疑樓宇維修工程涉及貪污，應立即向廉署舉報或查詢。廉署24小時貪污舉報熱線：25 266 366。競委會呼籲任何人士，如可就個案或有關反競爭行為提供資料，請盡快透過電話(3462 2118)或電郵(complaints@compcomm.hk)與競委會聯絡。競委會會將收到的所有資料保密，包括資料提供者的身份。而認為自己可能已從事或牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作(寬待熱線：3996 8010、電郵：leniency@compcomm.hk)。