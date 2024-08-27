甯漢豪研明日大嶼分期填海 北都新補償安排毋須「真金白銀」收地
撰文：孔繁栩
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政府正發展「明日大嶼」及北部都會區，外界關注政府財政赤字及壓力。發展局局長甯漢豪指出，交椅洲人工島填海計劃並沒有擱置，正爭取今屆任期內啟動填海，可以考慮將1000公頃造地「拉長」分期填海，涉及的現金流會有不同。
北部都會區發展，甯漢豪稱在釐定私樓比例時可以「放膽啲」，當局正探討新收地補償安排，將保育公園範圍內私人土地「當錢用」，抵銷換地補價，政府毋須「真金白銀」收地。
甯漢豪接受港台訪問表示，政府爭取今屆任期內啟動交椅洲人工島填海，她強調並無擱置計劃，絕對有空間考慮「拉長」分期填海，舉例分五年或十年填海造地1000公頃，涉及的現金流會有不同。她又指，人工島沒有最新估算，目前亦不敢再估算，明年陸續展開詳細工程研究。
牛潭尾30公頃地發展「北都大學教育城」 私樓比例可「放膽啲」
就北部都會區發展，甯漢豪指牛潭尾發展方案最快在10月《施政報告》公布後出台，她透露牛潭尾將有約30公頃用地發展「北都大學教育城」，亦會有住宅發展，她表明，在釐定私樓比例時可以「放膽啲」，預料項目最快數年後動工。
研地主交保育公園地「當錢用」 抵銷換地補價
近年政府面對財政壓力，甯漢豪表示，北都發展可探討新收地補償安排，讓政府不用「真金白銀」收地，她舉例「三寶樹濕地保育公園」，由於保育公園並非發展項目，當局正研究能否容許公園範圍內私人土地地主，交還土地予政府作保育用途時，將有關土地價值「當錢用」，以抵銷在新界其他地方換地項目的補價，個別發展商表示歡迎。
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