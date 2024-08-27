觀塘新十字路口　柯創盛稱塞車已改善　惟憂開學後再現樽頸

有逾60年歷史的觀塘偉業街／開源道迴旋處，於本周日（25日）起改為十字路口，惟昨日（26日）首個工作日即出現擠塞。觀塘區議員柯創盛今早（27日）在港台節目表示，該迴旋處早在上世紀60年代設計，目前已處於飽和狀態，時常因車輛之間爭路及不禮讓，造成小型交通意外，因此有需要改善，以配合政府「起動九龍東」計劃。



他又指，經相關部門處理後，今早燈號之間配合有明顯的改善，原來封閉的行車線亦重開，行車恢復暢順，但他擔心數日後開後或成為樽頸位，建議政府部門之間加強默契。



有60年歷史的觀塘碼頭開源道迴旋處，8月25日開始變為十字路口。（資料圖片/夏家朗攝）

柯創盛在港台《千禧年代》表示，偉業街／開源道迴旋處改為十字路口，是為了配合「起動九龍東」計劃。他解釋，由於觀塘在上世紀60至70年代為工業區，工廠林立，如今則轉型為商貿區，加上政府在觀塘碼頭附近發展項目，需要更便截的道路及天橋，因此期望打通兩條「血管」，形成分流及協同效應。

偉業街／開源道迴旋處不能滿足現在需求 常發生交通意外

柯創盛並指，迴旋處的設計原意，確實為了避免等候交通燈，讓行車更為暢順，惟隨着觀塘經過數十年的發展，已不能滿足現在的需求，迴旋處已處於飽和狀態，時常因車輛之間爭路及不禮讓，造成小型交通意外，因此有需要改變馬路的設計，改善觀塘碼頭一帶的車流量。

觀塘區議員柯創盛表示今早行車暢順。（資料圖片）

觀塘偉業街／開源道迴旋處有逾60年歷史。（政府文件）

首個工作日擠塞因行車線未完全開放

柯創盛續指，昨日偉業街轉出開源道方向，由原來的三線轉為兩線，以致巴士轉彎不似預期，需要短期封閉作出改善；同時觀塘碼頭轉出的行車線亦未能開放，以致造成擠塞的情況。他表示昨日運輸署經溝通後，兩條行車線重開後，雖然今早行車暢順，但擔心數日後開學有機會成為樽頸位。

被問到綠燈時間是否太短，柯創盛亦感受到昨日燈號出現問題，但他估計由於相關部門經處理後，今早燈號之間配合有明顯的改善。但他建議政府部門之間有需要加強默契，例如土木工程拓展署、工程團隊及交通相關部門等。