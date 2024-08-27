居屋2024｜一文看清申請條件　家有初生／長者優先揀2900單位

房委會今日（27日）公布新一期居屋的銷售安排，5個新屋苑共計有7,132伙，當中「家有初生」及「家有長者」優先選樓計劃的申請者，佔每個屋苑單位總數的40%，即合共近2,900個配額。至於一人申請者則佔10%，即逾700個配額。



此外，兩人家庭申請者的入息限額，將由6.2萬元下調至6萬元，資產限額將由147萬元下調至123萬元。一人申請者的則分別下調至3萬元及61.5萬元。



「家有初生優先選樓計劃」及「家有長者先選樓計劃」共佔今期2,900個配額。（黃浩謙攝）

家有初生／長者計劃申請者 佔每個屋苑單位總數40%

去年《施政報告》鼓勵市民生育的「家有初生優先選樓計劃」，將在今期居屋銷售實施，若連同「家有長者優先選樓計劃」的申請者，兩個計劃有近2,900個單位，供攪珠和優先選樓，即佔每個屋苑單位總數的40%。

「家有初生」申請者須符合以下資格︰



．嬰兒於2023年10月25日或以後出生

．今期截止日期時子女為3歲或以下。



（政府新聞處圖片）

配額安排優化 每屋苑10%單位供一人申請者揀選

房委會並優化配額分配的安排，為了提供合理機會購買不同屋苑的單位，每個屋苑都會為各類申請者，預留部份配額，即不再以所有屋苑的單位總數計算。其中一人申請者的配額數目，佔單位總數的10%，即逾700個配額。

兩人家庭申請者的入息限額，將由6.2萬元下調至6萬元，資產限額將由147萬元下調至123萬元。（資料圖片／黃浩謙攝）

兩人家庭入息限額6萬元 資產限額123萬元

綠白表比例維持四六比，房委會按既定機制，檢討白表申請者的入息及資產限額。

兩人家庭申請者的入息限額，將由6.2萬元下調至6萬元，資產限額將由147萬元下調至123萬元，即分別下調3.2%及16.3%。至於一人申請者方面，則分別下調至3萬元及61.5萬元。

房委會解釋，由於入息及資產限額，以市民負擔私人樓宇的能力作為基礎，因應本港樓市發展，故作出相應下調。