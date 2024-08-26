居屋2024｜單身白表申請者佳音　房會倡改每屋苑留10%單位供選購

消息指，房委會將於今年推售新一期居屋共5個項目涉7,132伙，今期續留10%單位作單身申請者配額。由於「家有長者優先選樓計劃」申請者傾向購買受歡迎項目，例如市區屋苑，故到單身白表申請者揀樓時，受歡迎項目或已售罄。



據了解，房委會建議改為以每個項目單位數目作為計算，即不再合併計算，並設定各個發展項目配額數目，換言之單身白表申請者能有機會選擇到較受歡迎項目。另外，消息稱今年申請費連續第三年加價，今年再漲20元至290元。



據了解，房委會今期推售5個居屋單位，包括位於啟德的啟盈苑。

不再以全期推售項目合併計算預留10%單位

根據現行安排，家有長者等申請者，在所有該期銷售居屋中，可獲優先揀樓，惟大部份該類申請者傾向購買受歡迎的項目單位，例如市區項目，導致其他申請者、尤其是單身白表申請者，到其揀樓次序時，時常沒有受歡迎項目單位可供選購。

據了解，房委會今年建議優化揀樓安排，不再以該期推售項目合併分配，改為按每個新居屋發展項目單位數目作計算基礎，設定各個發展項目配額數目，每個項目預留40%配額家有長者及家有初生優先選樓計劃申請者，另留10%予單身申請者，其餘則為「其他家庭申請者」。

消息指，新一期居屋料今年第4季攪珠，明年第2季開始揀樓。（資料圖片/余月明攝）

居屋2024五個屋苑項目

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

料今期有約700單位予單身白表者選購

在優化安排下，若某一發展項目的「家有長者優先選擇計劃」和「家有初生優先選樓計劃」配額用盡，該類別合資格申請者便只能在仍有該類別配額的其他發展項目中選擇單位，但若他們未能獲相關配額，他們有機會在「其他家庭」類別下購買單位；反之若個別項目家有長者及家有初生配額未用盡，餘下配額便會撥歸「其他家庭」類別申請者。

以今期7,132多單位計算，單身申請者約預留了700個單位配額，房委會建議按各個新居屋發展項目單位數目，設定每個發展項目的配額數目倘在單身申請者名單用盡後，單身申請配額下700個單位仍未售罄，餘下單位會撥歸「其他家庭」類別申請者。

據悉房委會建議改為以每個項目單位數目作為計算，即不再合併計算，並設定各個發展項目配額數目。（資料圖片/黃浩謙攝）

換言之，每個項目都會預留一定數量予各類申請者選購，即使是優先程度最低單身白表申請者，也有望選到較受歡迎項目單位。

另外，據悉今年申請費連續第三年加價，房委會為收回處理申請成本，建議今年申請費再加價20元至290元。