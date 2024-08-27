居屋2024｜房委會通過第四季推啟盈苑等5個項目　呎價與上期相若

房委會資助房屋小組委員會今日（27日）召開會議，通過新一期居屋銷售安排，將於今年第四季出售包括啟德啟盈苑等5個項目，涉7,132伙單位。雖然樓市下行中，但今期居屋最終以市價7折定價，折扣率比上一期的62折減少，致今期居屋定價比上期沒顯著下調。樓王是啟盈苑，平均呎價9,230元，與上期的啟德啟悅苑平均呎價為9,390元相若；其次是平均7,610元的油塘高曦苑。今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。



消息指，新一期居屋料今年第4季攪珠，明年第2季開始揀樓。（資料圖片/余月明攝）

市價7折出售 介乎143萬至467萬元 屯門兆湖苑單位最多

房委會將於今年第4季推售新一期居共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

單位實用面積乎278至510平方呎，初步建議以市價7折出售，售價為143萬至467萬元，最大單位為東涌裕興苑510平方呎單位，平均呎價為5,980元至9,230元不等。綠白表分配比例為4比6。