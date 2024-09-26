立場新聞｜鍾沛權與妻子身陷囹圄　懲教署設機制供在囚夫婦申探訪

《立場新聞》前總編輯鍾沛權被控串謀發布或複製煽動刊物，案件經審訊後，裁定《立場新聞》發佈的11篇文章具煽動意圖。案件今（26日）在區域法院判刑，法官判鍾沛權入獄21個月，扣除還柙349天，料仍需服刑9個月；其妻子是前《蘋果日報》副社長陳沛敏，她涉「黎智英案」正被還押。



據了解，懲教署設有「院所之間探訪」機制（俗稱「鵲橋會」），在囚人士可提出申請，探望羈押在其他院所的直系親屬及伴侶，署方就每個個案審批，大概每3個月可探望一次；會面期間只能隔着玻璃窗見面，意味不能有任何身體接觸。



根據《監獄條例》234A，在囚人士每個月獲得兩次親友探訪，每次30分鐘；還押人士每日獲得1次親友探訪，每次15分鐘。

前往保安級別較高院所探訪

至於就「同囚」夫婦，據了解，懲教院所設有「院所之間探訪」，在囚人士可向懲教署提出申請，探訪羈押在其他院所的直系親屬或已婚伴侶，但不適用於男女朋友關係。一般會由刑期較短的在囚人士，前往羈押於保安級別較高，或刑期較長的伴侶院所。由於過程形同牛郎和織女相聚，被俗稱為「鵲橋會」。

前《蘋果日報》副社長陳沛敏。(資料圖片/梁鵬威攝)

須署方審批 一般每3個月探一次

據悉，懲教署會就每宗申請個案，作出審批考慮，由於涉及移送犯人，須要有嚴密保安安排；探訪次數與親友探訪不同，而是視乎個案而定，一般每3個月一次，探訪模式與親友探訪無異，伴侶只能隔着玻璃見面，期間不能有任何身體接觸，懲教署會派員從旁看守。