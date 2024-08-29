立場新聞案｜煽動罪罕用於新聞媒體　上訴庭曾指促發展辯論不受限

《立場新聞》被指發布煽動刊物，其註冊公司及兩名曾任總編輯的鍾沛權及林紹桐，同被控以《刑事罪行條例》下的煽動罪，這罪名雖已存在於《香港法例》多年，1952年控告《大公報》後一直冰封未有使用，直至2020年才再被引用來作出檢控，其中有三案對當中的條文作出較深入的辯論，該三案分別為：在街站喊煽動口號的「快必」譚得志案、被指以繪本發布煽動言論的羊村繪本案，及立場新聞案。其中已審結的「羊村繪本案」及「快必案」，均曾就犯罪意圖作出爭辯。

區院法官郭偉健在「羊村案」裁決時曾指，為了保障社會福祉及公眾秩序，煽動罪對言論及出版自由所施加的限制屬必要。發布的人要就其發布內容負責，認為控方毋須證明其犯罪意圖。

「快必」譚得志早前就其案提上訴時，認為暴力應是煽動罪的控罪原訴。上訴庭今年2月下判辭時重申，煽動罪的目的，是維護國家安全及公共秩序，認為暴力並非必要原訴，但上訴庭也特別在判辭指出，在四個情況下，若提出的言論是為促進社會發展，或解決衝突而進行的公開辯論，法例是不會施以限制。



法官郭偉健今午（29日）頒下裁決，裁定鍾沛權等3名被告全部煽動罪成。



【立場新聞案・專頁】

被告鍾沛權（右）及林紹桐（左）。（資料圖片 / 夏家朗攝）

《立場新聞》案的3名被告：Best Pencil (Hong Kong) Limited（立場的註冊公司）、鍾沛權（52歲，無業）及林紹桐（34歲，編輯）被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪，違反《刑事罪行條例》第9及10條。

最高刑罰可判監2至3年

條例列明，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，或發表煽動文字、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物(其本人無理由相信該刊物屬煽動刊物則除外)，即屬犯罪。

第一次定罪可處第2級罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年，煽動刊物則予以沒收並歸予官方。不過，條例亦清楚列明，若該刊物意圖為指出及矯正政府錯誤等則可獲豁免。

1952年3月5日，《大公報》頭版轉載《人民日報》文章〈抗議英帝國主義捕殺香港的我國居民〉，三名負責人被控違反《煽動條例》「刊載煽動性文字」，經陪審團審訊後兩人罪成，《大公報》被判停刊六個月，最終在12日後復刊。（香港圖書館 / 大公報）

部份條文涉違人權法被剔除

「煽動罪」源於條例起源於1907年，當時還是清朝時，針對引起中國騷亂出版物，之後經過多次演變，1938年訂立成文法《煽動條例》。

1952年3月1日，廣州當局組織慰問團來慰問香港木屋火災的災民，被港英政府阻止入境，警方與準備接火車的市民爆發衝突，釀成「三一事件」騷亂。1952年3月5日《大公報》頭版轉載《人民日報》文章〈抗議英帝國主義捕殺香港的我國居民〉，三名負責人被控違反《煽動條例》「刊載煽動性文字」，經陪審團審訊後兩人罪成，《大公報》被判停刊六個月，最終在12日後復刊。

這罪在六七暴動後修訂，1970年併入《刑事罪行條例》，控罪列明可透過言行自然產生後果，判斷被告有否煽動性，到1992年即香港通過《人權法案》翌年，立法局廢除煽動罪中原有「推斷意圖」的條文。學者指當時政府認為有關條文可能不符《人權法案》下「無罪假定」原則故廢除。

法官郭偉健在審理《立場新聞》案前，亦曾審理羊村繪本案。(資料圖片)

羊村與立場案的主控官與主控相同

直至2020至2021年，這罪名再次被引用，包括用以控告「快必」譚得志，及5名香港言語治療師總會理事，指他們利用三本羊村繪本發布煽動言論。其中「羊村」案的主審法官郭偉健和主控官伍淑娟，同樣亦處理《立場新聞》。

控罪未列明涉煽動的刊物為何

「羊村」與「立場」的控罪詳情卻略有不同，「羊村」案清楚列明涉煽動的刊物是：《羊村守護者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》等3本繪本；但「立場案」卻只稱被告們串謀發布及複製「煽動刊物」，未列明煽動的刊物為何。直至開審時，控方才稱會針對《立場》的17篇文章。審訊途中，控方再指有更多文章或涉煽動。

控方在開審時才指出會針對《立場新聞》的17篇文章。(詳看下圖)

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郭官曾指為保障公眾秩序限制屬必要

郭官在「羊村案」裁決時曾指，香港於2019年經歷反修例運動，案發時社會表面平靜，但內裏非常動盪不穩，為了保障社會福祉及公眾秩序，煽動罪對言論及出版自由所施加的限制屬必要。

控方指知含煽動內容已足構成罪行

在「羊村案」中，控方認為毋須認明被告具有煽動意圖，只須證明涉案刊物有煽動意圖，他們知悉刊物內容但仍發布，便足構成罪行。例如一名學生被要求派發港獨傳單，即使他沒有煽動港獨的立場，只要他明白傳單含港獨內容，便足構成罪行；若派傳單的人是看不懂傳單上的內容，則可判無罪。

羊村案被告有份參與刊印及發布已構成罪行

郭官認為三本繪本的內容均含煽動意圖，該意圖非只是文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果。而涉案的繪本均為香港言語治療師總工會的刊物，有直接證據證明該總工會理事會的所有理事，均有參與刊印、發布、分發、展示及複製，故裁定他們全部罪成。

3本具煽動內容繪本的內容。(詳看下圖)

控方指立場的編輯須就發表的文章負責

主控官伍淑娟在「立場案」的結案陳辭時稱，控方毋須證明被告有煽動意圖，只須證明他知道其發布的文章具煽動性，即使文章非被告所寫，他們作為編輯要為所發表的文章負責。

政府有責任辨認出具煽動性刊物

伍又指，這控罪屬防範性罪行，傳媒在社會上有特殊角色，媒體發布的資訊會對社會造成影響，政府有責任盡早辨認出具煽動性的刊物，法庭亦須就新聞自由及保護國家安全之間作出平衡。

鍾沛權自辯時強調他無意煽動，純為做好新聞。(詳看下圖)

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辯方指不同意見都在展現在同一平台

「立場案」代表辯方資深大律師余若薇卻指出，過去的煽動案件大多是單方面，及持續的灌輸性宣傳，但《立場》是一個媒體，不同意見的人均有在同一個平台上作出交流。《立場》沒有鼓吹某一件事物，他們同時刊出不同人士的訪間，亦從沒有證供顯示《立場》曾拒絕任何合理來稿，對於政府的記招亦有報道，持平並非一篇稿包含了正反意見，而是不同意見都可以在合理時間內同時出現。

若要限制新聞自由也必須合理

余又指，若要限制新聞自由必須合理，即確實有意圖存在才能令其入罪，這樣才合乎相稱性。若如控方所言不需視乎意圖，更不用到危害國家安全層面，僅須引起負面情緒，便算作煽動，會變得很危險，因為社會上的確有一些情緒很不穩的人。若單是引起仇恨和敵視便被視為煽動，必定違憲。

「快必」譚得志因多次在擺街站時喊「光時」等口號，被裁定煽動罪成，他在審訊時亦曾就犯案意圖作爭辯，上訴庭早前就其案件作判辭。（資料圖片）

譚得志上訴指煽動罪應證明煽動暴力的意圖

譚得志早前亦有就他的煽動案提出上訴，並指英國樞密院去年有一案的案例中，提及煽動罪需證明煽動暴力或混亂的意圖，認為本港法庭在審理涉及《刑事罪行條例》第9和第10條下的煽動罪，亦應採納這個觀點，即煽動罪需證明煽動暴力的意圖。

上訴庭今年2月底就譚案下判辭時，拒接納譚提出的論點，並指譚提到英國樞密院的詮釋，只是在該案的附帶意見，該意見亦只限於處理該案的煽動罪條文。

煽動罪禁兩大意圖的文字

上訴庭在該判辭又特別指出，根據煽動罪的條文，禁止使用帶有以下意圖的文字：

（1）嚴重削弱中央人民政府、香港特區政府及政府機關的合法性或權威；嚴重破壞香港特別行政區的憲制秩序或地位，及香港司法；

（2）嚴重損害中港政府及香港居民之間的關係；以及嚴重損害香港居民之間的關係。

四種情況不帶煽動意圖

上訴庭又別提到，煽動罪的條文，明確區分何謂合法和非法言論，並列出四種情況下，並不帶煽動意圖的情况，包括：(1)批評政府或司法的錯誤或缺點；(2)就政府政策或決定進行辯論，甚至提出反對意見；(3) 為社會發展或在緊張形勢促進制定事項，及(4)解決不同階層居民的衝突等，進行的公開坦誠對話及積極辯論。

上訴庭指出，若在這四個情況下而提出的言論，無論是如何強烈和尖銳，都不構成煽動意圖，並認為條文上設有這些限制，已在社會利益與個人言論自由之間取得平衡。

譚得志已就案件提出終極上訴，終審法院已定於明年1月聆訊。

【立場新聞案・專頁】