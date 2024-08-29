國家隊訪港｜過百粉絲酒店外等候　偶像到興奮狂叫　全紅嬋又𢲷頭

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，開展一連三日的訪港行程。尖東海景嘉福酒店門外，今早已聚集過百名粉絲，當國家隊健兒踏出車廂的一刻，現場發出的熱烈的歡呼聲，粉絲並不斷拍照及錄影。而跳水運動員全紅嬋下車時，「啊」的叫聲更為響亮，不過她反而再次做出機場的搲頭動作，似乎未擺脫舟車勞頓帶來的倦意。



國家代表隊尖東海景嘉福酒店下榻

巴黎奧運國家代表隊今早乘坐專機，於中午約12時抵達香港國際機場，接受歡迎儀式。其後他們分開乘坐多輛中旅專車，前往下榻的尖東海景嘉福酒店。

酒店門外今早已聚集大批市民及旅客，等待國家隊運動員下車。酒店安排門外等候的群眾，到路旁特設的「粉絲區」，而酒店附近的警力亦增強，大批警員在馬路戒備及駐守。

跳水運動員全紅嬋帶著Miu Miu手袋抵港，袋後掛有兩隻烏龜飾物。（夏家朗攝）

有粉絲高舉自製橫額支持王楚欽及孫穎莎

國家代表隊乘坐的專車於中午約1時，終陸續抵達酒店，運動員相繼離開車廂，並向不遠處的粉絲揮手示意。過百名等待多時的粉絲，隨即發出熱烈的歡呼聲，並舉起手機或專業相機，不斷拍照及錄影，毫不放過任何一個時刻；亦有粉絲高舉自製的粉紅色橫額，支持乒乓球混雙冠軍的王楚欽及孫穎莎。

當跳水運動員全紅嬋下車時，「啊」的叫聲更為響亮。不過她並未向粉絲作出任何表示，反而再次做出機場的搲頭動作，似乎未擺脫舟車勞頓帶來的倦意。

▼8月29日 國家隊代表團中午抵達下榻酒店▼

