國家隊運動員訪港｜下榻尖沙咀海景嘉福酒店　附近警力明顯加強

巴黎奧運國家隊代表團今（29日）抵港，開展一連三日的訪港行程。國家隊下榻的尖東海景嘉福酒店門外保安明顯加強，附近一帶有警員在場戒備。



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約上午11時30分，尖東海景嘉福酒店門外架起鐵馬，有警車駐守場外，警員在場戒備。在酒店附近一帶，警方加緊巡邏；又截停可疑人士，檢查其隨身物品。

酒店增派人手維持秩序 防範非住客進入酒店

另外，酒店加派職員在門外維持秩序，以防非住客進入酒店範圍，又要求出入酒店人士出示酒店房卡。及後，酒店安排門外等候人士到酒店前方的「粉絲區」等候，以免混亂；酒店又安排工作人員在酒店外圍維持秩序，指示停留在粉絲區外的人群返回「粉絲區」。

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酒店附近加強警力

隨着酒店外人流增多，門外聚集了一批市民等待國家隊運動員到達，酒店附近警力亦明顯增強，有交通警在附近馬路戒備；警員在酒店對出的麼地道駐守，又在馬路旁設置圍欄，減少人群聚集。