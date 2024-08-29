國家隊代表團抵港足本重溫｜全紅嬋打呵欠　烏龜掛飾包包勁可愛

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，展開三日旋風式行程，今次代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。

代表團除出席三場公開表演及示範表演活動外，亦會走入社區，分別與學生、本港運動員、紀律部隊交流。運動員今日中午乘坐包機抵達香港國際機場，全紅蟬站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。《香港01》直播足本重溫。



▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼



【12：12】政務司司長陳國基、文體旅局楊潤雄、港協暨奧委會會長霍震霆、港協暨奧運會義務秘書長楊祖賜在場。陳國基致辭時表示，國家隊在巴黎奧運表現出色，展示國家在體育發展的強大實力，實在令我們自豪。他又指，自從回歸以來，今次是中央政府第7次安排運動員訪港，突顯出國家對香港的關懷，顯示兩地人民的深厚感情。

全紅蟬（中）站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。（夏家朗攝）

【12：02】隨着音樂響起，國家體育局局長、代表團團長高志丹率先離開機艙，乒乓球運動員馬龍，及跳水運動員全紅嬋亦跟隨在後。

隨着音樂響起，國家體育局局長、代表團團長高志丹（前一）率先離開機艙，乒乓球運動員馬龍（前二），及跳水運動員全紅嬋（前三）跟隨在後。（夏家朗攝）

【12：00】巴黎奧運國家代表隊的專機已抵達香港國際機場，並停泊在機場跑道上。飛機外的紅地墊兩旁已站滿迎接隊伍，規模達數十人的儀仗隊在旁列隊等候，而數十名頭戴藍帽及白色上衣的學生，亦在揮舞國旗熱烈歡迎。

▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼



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巴黎奧運國家隊代表團8月29日抵港，展開三日旋風式行程，今次代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。（夏家朗攝）

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼

