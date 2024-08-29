國家隊訪港｜馬龍粉絲盼親送熊公仔　孫穎莎支持者自製應援毛巾

國家隊運動員今日抵港下榻的尖東海景嘉福酒店，吸引過百名粉絲在門外守候，希望一睹運動員風彩。不少內地粉絲為見偶像專程來港，有孫穎莎粉絲在酒店門外高舉自製的應援毛巾，冀心儀運動員經過時能看見，亦有馬龍的支持者希望能親手送上熊仔表達心意。



▼8月29日 國家隊代表團中午抵達下榻酒店▼



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羅先生表示十分祟拜全紅嬋，今日特意從深圳來港為見對方。（蘇煒然攝）

深圳遊客為見全紅嬋來港 曾自製畫作上傳抖音

約中午一時，國家隊運動員陸續抵達尖東海景嘉福酒店，大批在門外等候的粉絲見到心儀運動員下車後歡呼尖叫，又高呼他們的名字，現場氣氛高漲。

有內地遊客專程來港為看全紅嬋。來自深圳的羅先生表示，自己的家鄉與全紅嬋一樣在湛江，雖未曾見過對方，但曾到訪對方所住的村莊。他表示，十分崇拜全紅嬋，能在兩屆奧運套金，能力非凡，十分期待能親身見到對方，「年紀咁細就可以攞到兩屆金牌，打破好多世界紀錄，好難得。」羅先生曾上傳自製的全紅嬋畫作至抖音，並獲數百人讚好，期望對方能在下屆洛杉磯奧運繼續奪金。

羅先生曾自製全紅嬋畫作並上傳至抖音。（蘇煒然攝）

內地留學生岳小姐高舉有孫穎莎和王楚欽頭像的毛巾，期待對方能看得見。（董素琛攝）

內地留學生印孫穎莎頭像毛巾撐場

內地留學生岳小姐在12時左右已到達現場，期望能夠見到國家乒乓球女隊主將孫穎莎。她展示製作印有孫穎莎頭像的毛巾，期望孫穎莎經過時能看見。她續指，留意對方的每場比賽，笑言見到孫穎莎真人時，感覺跟賽場上的不一樣，指：「本人是又白、又瘦、又美」。被問及有甚麼想跟對方說，她指：「我希望他們永遠堅持自己的想法，不要在意外界的言論，然後永遠追逐自己想做的事情，他們就是最棒的，我相信他們兩個。」

內地遊客吳小姐期望把玩偶送給馬龍。（董素琛攝）

內地粉絲盼將熊公仔送到馬龍手

內地遊客吳小姐則專程來港為看國家乒乓球隊一哥馬龍。她表示，到埗香港後便立即來到海景嘉福酒店等候。她指，早上10時多已經到達現場，期望能把手中熊公仔親手送給對方。她又笑言，能遠遠看到對方，便會感到滿足。