國家隊訪港｜酒店設鐵馬陣　運「奧運精英會」物資　住客盼遇健兒

巴黎奧運國家隊代表團將於明日（29日）抵港，展開一連三日行程。據悉，國家隊將下榻尖沙咀海景嘉福洲際酒店。今日（28日）下午所見，酒店外圍已有鐵馬陣，酒店職員陸續將「奧運精英會」的物資運入酒店。



不少入住酒店的內地住客知悉國家隊運動員會入住而表示驚喜，住在同一酒店感到榮幸，大讚「他們都是很厲害的運動員」，又希望可以巧遇，「如果吃飯、喝咖啡碰到會很開心」。



內地奧運選手代表團將於明日（28日）抵港，下榻尖東海景嘉福酒店。（盧翊銘攝）

尖沙咀海景嘉福洲際酒店早前表示，已預留兩層高保安級別的樓層予國家運動員，派專門人員看守，其餘人士一律禁止進出。酒店亦會劃出一層獨立餐廳，供運動員用膳。運動員入住期間，酒店會對客人進行安檢，亦會安排人鏈護送健兒進出酒店。

外圍佈置鐵馬 未作「嚴陣以待」

《香港01》今日（28日）下午三時，到尖沙咀海景嘉福洲際酒店視察，酒店外圍有一處擺放了多個鐵馬，掛着「油漆未乾」標示，估計可能是保安作用，阻隔「追星」群眾影響運動員。

至於酒店內部，暫未見嚴陣以待，或加派保安看守，不同，期間陸續有寫上「奧運精英會」的物資送抵酒店，料與未來三日活動有關。

酒店住客孫小姐認為是次選手代表團訪港證明「香港和內地關係友好」。（盧翊銘攝）

住客：代表團訪港證明「香港和內地關係友好」

內地訪客、酒店住客孫小姐認為，是次選手代表團訪港證明「香港和內地關係友好」，對於能與國家隊運動員住在同一酒店，她感到榮幸，因「他們都是很厲害的運動員，很佩服他們」。

孫小姐表示，平常亦有留意國家隊運動員，最喜歡的是於巴黎奧運網球女單奪金的鄭欽文選手，惟鄭欽文因參加美國網球公開賽未能訪港，她也稱希望可以一睹健兒示範表演。

酒店住客劉小姐期待或能在酒店碰見健兒。（盧翊銘攝）

「如果吃飯、喝咖啡碰到會很開心」

同樣是內地訪港的酒店住客劉小姐，在入住前並不知道會和國家隊健兒入住同一間酒店，對此感到開心，稱讚他們「很厲害很棒」。她期待或能在酒店碰見健兒，「如果吃飯、喝咖啡碰到會很開心」。她又稱運動員會享受來港遊玩，「有機會來看香港好吃的、好玩的，他們也應該很開心吧 」。

中國國家隊巴黎奧運代表團將於29日至31日訪港，進行為期3日訪問活動。據悉，代表團將到訪香港體育學院、消防及救護訓練學院、南華會及港島區一間中學作交流。代表團亦會出席由港府舉行的歡迎會及晚宴，其後出席三場公開活動，包括「奧運健兒大匯演」及兩場「奧運健兒展風采」。