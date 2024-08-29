立場新聞案｜警隊李桂華：視乎有否煽動意圖　研檢控涉案文章作者

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指透過媒體，串謀發布或複製煽動刊物。法官今日（29日）裁定17篇文章中有11篇有煽動意圖，三名被告均罪成，並准許鍾及林以保釋，押後至9月26日判刑。



警務處國家安全處總警司李桂華指，會視乎撰文的作者有無煽動意圖，若發現有，會與律政處商討是否適合檢控。他強調今日判辭清楚講明何謂有煽動意圖的報道，有人不分清紅皂白指控警方打壓新聞自由及言論自由，法官今日判決正能看出警方有何理據及急切性，需於當時展開執法行動，並稱新聞自由非絕對自由，在國家安全及公眾安全情況下可施加規限。



警務處國家安全處總警司李桂華指，會視乎撰文的作者有無煽動意圖，若有的話會與律政處商討是否適合檢控。（黃浩謙攝）

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李桂華在立場案判決後見記者，指得悉法庭就立場案判決，在50多日審訊控方展露不同證據，顯示三人透過博客、專訪及報道發放煽動性文章內容，其中包括污衊國安法及其執法行動，煽動離叛、散播分裂國家信息，及鼓吹推翻政權等，更有乞求外國向香港及中國政府施壓制裁，也透過反政府議題推波助瀾 ，挑起對中央及特區政府仇恨。

他認為，法官判辭清楚表明警方控罪合憲，顯示被告犯案有煽動，警方在2021年12月29日對立場新聞執法行動時，有人不分清紅皂白指警方打壓新聞自由及言論自由，法官今日判決正能看出警方有何理據及急切性，需於當時展開執法行動。

警務處國家安全處總警司李桂華指，會視乎撰文的作者有無煽動意圖，若有的話會與律政處商討是否適合檢控。（黃浩謙攝）

新聞自由非絕對 涉國家安全可施規限

他重申，在公民權利及政治權利國際公約中，新聞及言論自由非絕對性自由，遇到國家安全及公眾安全情況下可施加規限，而近期在世界各地也有因假消息、煽動消息在網上流傳，影響社會秩序、穩定，甚至國家安全，這情況在2019年也歷歷在目。

至於今次判決是否會影響新聞及言論自由，李桂華稱參考判辭，有煽動意圖則涉犯法，「唔係話有咩題目唔報得、有咩案件唔報得，唔係嘅，只不過如果佢選擇用煽動意圖做法，即係話搵個事情做載體，散播煽動意圖信息就唔做得，會受法律制裁」，又呼籲大家看判辭了解。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權於中午12時30分左右到場。（香港01記者攝）

他又說，就涉案的17篇文章作者或記者，會視乎撰文的作者有無煽動意圖，若發現有，會與律政處商討是否適合檢控。

另外，日本共同社記者發問案件會否對外國媒體在港報道造成影響，李桂華則稱不應分外國還是本地媒體，尺道都是一樣，今次案情是煽動，被告借報道煽動，以往以刑事條例、現時國安條例，已寫明何為煽動，「一般人係唔會犯呢啲，就算個17篇報道其他媒體都有賣」，但因立場用以做煽動，故觸及法例。