網紅蘇淼淼豪宅劫案　匪徒妻接贓名牌手袋及皮草罪成　判囚2年

網紅蘇淼淼（原名蘇美欣）4年前被三名劫匪入屋行劫，遭劫去逾1150萬元的財物。警方其後到其中一名劫匪的家中搜查，在該名劫匪和妻子的房間內，發現蘇的手袋、電腦袋及皮草大衣等。劫匪妻否認處理贓物罪受審，昨被陪審團一致裁定罪成。法官今（29日）在高等法院判刑時指，沒有證據顯示被告參與行劫，她處理贓物的價值只是3萬多元，最終判她監禁2年。



女被告李洋(左)被裁定接贜罪成，被判囚2年。(劉安琪攝)

女網紅蘇淼淼其於「一號‧西九龍」寓所曾遭3名持刀男子闖入，損失逾千萬財物。（資料圖片）

女網紅蘇淼淼其於「一號‧西九龍」寓所曾遭3名持刀男子闖入，損失逾千萬財物。（資料圖片）

女網紅蘇淼淼其於「一號‧西九龍」寓所曾遭3名持刀男子闖入，損失逾千萬財物。（資料圖片）

女網紅蘇淼淼其於「一號‧西九龍」寓所曾遭3名持刀男子闖入，損失逾千萬財物。（資料圖片）

網紅KOL蘇淼淼早前所居慘遭賊人入屋行劫，據稱合共價值逾1100萬港元的財物損失。（reererre@IG）

女網紅蘇淼淼「一號‧西九龍」寓所遭3名持刀男子闖入。（資料圖片）

求情稱誕女後已改過自新

女被告李洋（35歲，家庭主婦），被控於2020年12月17日，在九龍慈雲山毓華街慈康邨康秀樓某單位，知道或相信某些物品是贓物，即3個手袋、1個電腦袋及1個毛皮大衣，屬於事主蘇美欣所有，但仍然不誠實地從事或協助另一人將贓物保留、搬遷、處置或變現。辯方求情指，被告已改過自新，因誕下女兒而戒除毒癮。

女被告懷著別人的孩子下嫁陳

法官判刑時透露，被告在內地出生。她於2018年和案中劫匪陳少達結婚，之後持雙持證來港。她去年誕下一女，女兒的生父並非陳。

無證據顯示被告參與劫案

法官續指，被告處理的贓物是行劫所得，但無證據顯示她參與劫案。此外，劫匪劫去1150萬元的財物，而被告處理的贓物只佔其中少部份，約3.1萬元。而被告在案中處理贓物的方法，只是把它們放在房間。法官考慮案件至今已4年，期間被告已改變，因此酌量減刑，最終判她監禁兩年。

匪徒在目標附近租用單位以作監視

控方案情指，被告丈夫陳少達聯同兩名男子於2020年11月24日，在深水埗「一號．西九龍」某單位內盜走大批財物。調查發現，劫匪案發時租用遇劫單位對面的一個單位，及附近一間酒店的房間，以監察遇劫單位內的情況。

控方指被告曾到用作監視的單位

至12月17日早上，警方進入被告和丈夫位於慈雲山單位，在睡房發現涉案的3個手袋、1個電腦袋及1個毛皮大衣。

控方指，雖然被告並未參與行劫，但她事前曾前往上述兩個用作監察的單位，可見她必然知道行劫計劃及涉案物品為贓物。

案件編號：HCCC45/2022