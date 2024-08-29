立場新聞案｜被指言論偏頗煽動讀者　鍾沛權與主控伍淑娟11個Q&A

前《立場新聞》總編輯鍾沛權在被指煽動的審訊中，曾出庭作供36天，期間大部份時間是接受控方多方面盤問，兩人經常唇槍舌劍互有火花，並經常出現妙問妙答。

控辯雙方的最大爭議是，鍾堅決否認《立場》是政治平台，強調他只是秉持新聞自由的信念，認為不同聲音都應有發聲渠道；主控官伍淑娟卻認為文章可能對讀者造成的影響。

此外，控辯雙方亦就是否要證明被告的意圖，而作出廣泛爭辯，更曾引用了英國樞密院的案例，唯上訴庭在「快必」譚得志的案中，認為意圖並非必要。



法官郭偉健今午(29日)頒下裁決，裁定鍾沛權、林紹桐及《立場》的註冊公司，全部串謀發布煽動刊物罪成。

【立場新聞案・專頁】

1. 是否須證明煽動意圖

控辯雙方其中一個最大的爭議，在於是否需要證明被告的煽動意圖，控方認為無這須要，辯方則認為是必須的。

控：要證意圖幾乎成不可檢控的罪行

控方指出，港府於1996年擬修訂煽動罪，當時未曾提及控方必須證明被告有意煽動公眾，反映當局認為被告的意圖難以證明，否則煽動罪會成為「幾乎不可檢控」罪行。

辯：不能因好難證明就唔使

辯方卻反駁稱，過往煽動罪應用「假定」的概念，即可藉被告出版煽動刊物推定其有煽動意圖。但這概念違反人權法，故於1992年已被剔除，這正反映控方有責任證明被告的犯罪意圖。控方不能因「好難證明就唔使」，否則對被告不公正。

控：可憑被告是否預見文章觸犯的後果作測試

控方引用1952年「大公報案例」，該案被告認為記者只單純報道他人說話，認為原審法官就其犯案意圖誤導陪審員，但上訴庭拒絕批出上訴許可。控方認為這案例證明他們毋須證明被告的犯罪意圖。此外，煽動意圖可憑被告對文章的煽動內容是否知情，及是否預見文章內容觸發的後果來「測試」，故只要涉煽動的文章被刊出，被告便須就此負上刑責。

辯：判辭有提要證實被告的心態

辯方反駁指，「大公報案例」判辭有提及要證實被告當時的心態(State of mind of the defendant)，而「文章係無腦、無意圖嘅」，故若談及意圖，不會是指文章，一定是指被告。

1952年3月5日，《大公報》頭版轉載《人民日報》文章〈抗議英帝國主義捕殺香港的我國居民〉，三名負責人被控違反《煽動條例》「刊載煽動性文字」，經陪審團審訊後兩人罪成，《大公報》被判停刊六個月，最終在12日後復刊。（香港圖書館 / 大公報）

郭官在羊村繪本案亦曾言須證被告心態

另翻查法官郭偉健就「羊村繪本案」的裁決判辭，他亦提及1970年煽動罪行併入《刑事訴訟條例》時，控罪元素列明可透過該些言行達至自然產生後果，去判斷被告言行有否煽動性。惟該元素後來因違反人權法而剔除，故郭官認為控方有責任證明被告煽動意圖；至於「大公報案例」，郭官同樣指該案在引導陪審團時，有提及應考慮出版者在發布涉案文章是的心理狀態，可見被告煽動意圖必然是控罪元素。

2.憂讀者只吸取片面內容

控方指出，文章一旦被節錄刊其他平台，讀者未必會到《立場》看完整報道或其他文章。

主控官伍淑娟：可能睇咗呢篇就算，未必入返去（《立場》）睇其他，咁嘅情況下，文章本身要持平」，因為入咗腦就救唔返喇喎。

鍾沛權回應指，難以有一篇文章能全面交代所有事情，但《立場》已盡力做到恰當的持平。

鍾：我只可以講，咁你繼續畀我哋存在囉，繼續畀《立場新聞》存在，我哋可以製作唔同觀點嘅內容，增加內容被分享嘅機會。如果你唔畀我哋繼續存在，我哋做唔到呢樣嘢。

3.質疑日講夜講會潛移默化

控方舉兩個賣沙甸魚的競爭對手為例，指若其中一方賣廣告稱其沙甸魚沒有致癌物質，疑似暗示另一方的沙甸魚有致癌物質，結果前者銷量激增。

伍質疑：有啲嘢日講夜講，自然會潛移默化一個，你同唔同意？

鍾：我其實又唔係心理學專家，『日講夜講』太籠統。

伍：你從一個人嘅正常生活思維，啲嘢聽得多見得多。

鍾：唔一定囉，譬如我媽日講夜講某啲嘢……都唔一定潛移默化到我。

4.報道曾提及恐怖分子

控方提到《立場》在2019年曾刊出一個名為《暴力邊緣》的系列專題文章，其中提及的「V小隊」為恐怖分子，對公眾安全造成要脅，質疑《立場》有否考慮過不刊登或報警。

鍾指，他有考慮過報警，但礙於傳媒的守則須保護消息來源，最後決定透過報道履行責任。鍾強調，當時社會的確有零星激進人士提出接近恐怖主義的手法，社會需要面對這些聲音，媒體亦不可做「鴕鳥」。

鍾說：我哋逃避唔到，問題出現咗，就要盡最大力量去同讀者思考。

立場新聞特刊《立誌》，刊有員工卡片背面。（周智堅攝）

5.員工卡片印星星之火令人聯想星火基金

控方提及每名《立場》員工的卡片均印上不同的四字，其中有卡片印有「星星之火」

伍：「有啲真係敏感啲，例如『星星之火』會令人有聯想喎」

鍾：吓，星星之火都可以有聯想？

伍：你知我聯想啲咩啦？

鍾：你睇完有無感受到一班年輕新聞工作者嘅熱誠？

伍：星火我梗係諗到『星火基金』啦！

鍾：（卡片）裏面有「風林山火」，我記得前線警好似都有，你有冇聯想到我同事？……（控方）見幾隻字就有聯想、質問，我非常詫異，點解刑事檢控攞出嚟嘅證據，咁薄弱之餘，係加諸咁多主觀嘅聯想、猜測。

6.立場的印刷刊物內頁有用黃色做底色

控方提到《立誌》中印有員工卡片的「場內」一頁的底色為黃色

伍：我就咁望個底色，底色有無意思？

鍾：吓，黃色？

伍：咁蹺嘅啫？

鍾：我諗都無諗過有咩特別意思，第30頁底色係藍色喎？

伍：咁蹺（黃色）黐埋去『場內』？

鍾聞言質疑控方的聯想如此「無邊無際」，竟可出現在刑事檢控過程中，控方則盤問目的不一定帶出對辯方不利的證供，亦是在給予機會鍾解釋。

鍾：但你明顯因為覺得有懷疑，從你嘅立場，梗係想帶出對你有利嘅訊息。如果呢個黃色你好孤立咁抽出嚟做聯想，咁都得嘅時候，你又唔抽藍色？只可以講呢個訊息對香港傳媒嚟講，我形容係太恐怖囉。

立場新聞特刊《立誌》，有頁面底色為藍色。（周智堅攝）

7.若有機會訪問拉登

控方曾舉例指，在911恐怖襲擊發生後，《立場》會否報道拉登的專訪，講述其發動恐怖襲擊的原因。

鍾：如果拉登肯接受訪問，我哋會做呢個訪問…...唔理點唔認同，關乎咁重大的政治事件，我哋應該紀錄落嚟。

伍：你覺得唔危害國家安全，佢解釋咗點解會炸你，美國國民聽到話抵炸喎？

鍾：原則上唔會因咁就唔做報道，有恐佈分子承認責任，媒體都會報道。……現代的民主社會，我哋要相信公民的理性自主能力，否則好多訊息思想會因權威想判斷而禁制咗。

伍：佢仲講會炸邊炸邊，唔會令國民怯咩？.…..可以炸到我哋散晒，不如投降啦？

鍾認為報道可警剔國民，甚至可說是有必要讓國民知道。

鍾：你假設出街就會對士氣有打擊 咁重要嘅新聞，作為媒體不能迴避呢個責任。

8.質疑《立場》刊登不當批評司法程序的文章

羅冠聰在《香港 - 美麗島》中評論初選案首次提堂，稱：「這場審訊無關法律，只是中共赤裸地濫用權力，用法庭來展示隻手遮天的威力。」

伍：至少睇到宜家，（律政司）都係跟足程序啦。佢（律政司）係咪濫用權力係一回事，但佢跟足程序做。

鍾指當時律政司的做法屬意料之外、有爭議，可能程序上是容許，但做法不尋常。

鍾：《國安法》立法冇諮詢、冇辯論，起點引起質疑、好大嘅不安，圍繞國安法保釋門檻大幅度收緊，質疑持續至今。

伍：每一件事有兩面，有人認為《國安法》不安，另有人覺得好有用。

鍾：同意，但依法唔代表一定合乎公義，唔代表一定合理。……有條例比你依法，唔代表無濫用。

鍾舉例指煽動罪過去50多年不曾使用，是因為政府知道條例有問題並涉侵害人權。

9.國安教育有何問題

區家麟文章《摧毀即貫徹 攬炒即繁榮》中，「規定學校要展開國安教育」、「幼稚園也不放過」。

伍：國安教育有咩問題？教學生大好山河有咩問題？

鍾指這是作者的憂慮，亦是港人當時的擔憂，憂慮國教內容一面倒、無批判性、盲目的愛國主義

伍：國安法行左8日，佢就預計幼稚園小朋友要接受海嘯版國民教育？你判斷呢？

鍾稱他沒有判斷，但能理解，又坦言他對國教亦有疑慮。

伍聞言質疑，鍾本身對國教有憂慮，即他同意區的寫法，稱：「你個人思想同你作為編輯嘅思想會連成一線？」

鍾：有時觀點會自相矛盾 我唔會同意所有觀點 如果唔係我係人格分裂。

10.影片有中文字幕是要讓全世識中文的人看懂，例如台灣

庭上播放《立場》制作的羅冠聰專訪影像報道，影片中配有中文字幕。

伍：唔單止做畀香港《立場》，係做畀世界各地識中文但唔識廣東話嘅人睇，例如台灣？

鍾回應，中文字幕為香港新聞報道基本配置，背後包含好多因素，稱：「簡單嚟講有好過無，幫觀眾理解。」鍾又舉例指可能有觀眾「唔想聽聲」，或「開緊會都可以偷偷地睇」等。

11.指鍾對警方的觀感差

控方指從鍾的證供可見，鍾對警方的觀感十分差，如認為「721一定有勾結」等。

鍾：係咁嚴格嘅刑事檢控入面，檢控官你對我嘅總結都可以錯得咁離譜，完全唔符合事實。

鍾重申，關乎公眾利益及針對公權力的討論，應以最寛鬆的尺度去包容，對錯與否則交由討論處理，形容：「老套啲講句咪越辯越明。」鍾又舉有新冠「吹哨者」之稱的李文亮醫生為例，若李處於有言論自由的環境下，或可避免新冠肺炎全球爆發。

伍聞言指：其實你係用呢個法庭製造輿論。

鍾稱他只是在解釋言論自由的重要性，其唯一的意圖是捍衛香港言論自由環境，鍾並說：「我會形容你有『老屈』我嘅意圖。」