國家隊訪港第二日｜全紅嬋陳芋汐抵聖保羅書院　粉絲手持特刊撐場

撰文：李穎霖 任葆穎 吳美松 何頴賢
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巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）展開訪港第二日行程，早上將兵分多路，分別到訪體育學院、消防及救護訓練學院，以及港島區聖保羅書院進行交流。當中，17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋將參與聖保羅書院的交流，在早上8時許，立法會前主席曾鈺成到達聖保羅書院，學校門前有幾名學生歡迎到場嘉賓。

全紅嬋、陳芋汐、陳藝文等十多名運動員今早到聖保羅書院交流。(廖雁雄攝)

立法會前主席曾鈺成、教育局局長蔡若蓮出席交流

早上9時，全紅嬋、陳芋汐、陳藝文等十多名國家隊運動員小型旅遊巴，到達聖保羅書院，一眾運動員到場後直接走入學校，全紅嬋向在校門迎賓的師生點頭示意。

半小時候，一眾運動員與教育局局長蔡若蓮、立法會前主席曾鈺成等嘉賓，於聖保羅書院門前合照。全紅嬋手持迪士尼角色達菲熊的手提袋，合照期間曾打呵欠。現場有記者問全紅嬋收到甚麼禮物，全紅嬋曾回頭，但無回應。一眾運動員合照後返回校舍進行活動。

一眾運動員與教育局局長蔡若蓮、立法會前主席曾鈺成等嘉賓，於聖保羅書院門前合照。(廖雁雄攝)
10歲的Angela手持報章國家隊特刊，與妹妹在校門前等待一眾運動員。(廖雁雄攝)

10歲全紅嬋粉絲手持國家隊特刊撐場　稱運動員造訪住宅附近感幸運

居於聖保羅書院附近、10歲的Angela手持報章國家隊特刊，與妹妹在校門前等待一眾運動員。

她指今早在家聽到警方為運動員車輛開路的聲音，特意叫媽媽帶她和妹妹到學校前等待，對運動員造訪附近感幸運。

Angela指，在一眾國家運動員代表中，最喜歡全紅嬋，認為她的跳水技巧好，亦十分孝順。

8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪聖保羅書院

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另一邊廂，國家運動員包括潘展樂、孫穎莎、王楚欽、張雨霏及泳隊選手，到訪沙田香港體育學院。而羽毛球混雙代表鄭思維和黃雅瓊、女子雙打代表陳清晨和賈一凡，則到訪南華會。

8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪體育學院

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12歲學生受馬龍啟發學乒乓球　冀取親筆簽名

林同學和張同學今早約8時在體院外等候國家運動員，他們最希望見到孫穎莎、全紅嬋。他們又指搶購不到國家隊訪港大匯演門票，埋怨系統有問題。

12歲的何同學表示，偶像是馬龍，更帶了乒乓球拍來體院，希望有機會讓馬龍簽名。今屆巴黎奧運會是馬龍最後一屆參賽，因此何同學特意前來，他又表示自己學乒乓球，也是受到馬龍上一屆賽事中的表現啟發，稍後會前往太平山頂繼續「追星」

商小姐及覃小姐今日從廣州來港旅遊，第一站就是到體院追國家運動員。他們表示能看到運動員是驚喜，直言是「賭中了」，又大呼心情激動。

12歲的何同學表示，偶像是馬龍，更帶了乒乓球拍來體院，希望有機會讓馬龍簽名。(吳美松攝)
覃小姐今日從廣州來港旅遊，第一站就是到體院追國家運動員。(吳美松攝)

8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪南華會

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8月30日早上9時，全紅嬋、陳芋汐、陳藝文等十多名國家隊運動員小型旅遊巴，到達聖保羅書院，一眾運動員到場後直接走入學校，全紅嬋向在校門迎賓的師生點頭示意。（李穎霖攝）

▼8月29日　國家隊代表團晚上出席歡迎宴▼

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▼8月29日　國家隊代表團抵港▼

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▼8月29日　國家隊代表團中午抵達下榻酒店▼

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