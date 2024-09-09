港姐冠軍謝嘉怡踩入創科界　投資數碼名片初創：香港適合長期營商

2020年度港姐冠軍謝嘉怡一直關注環保議題，踏入娛樂圈後，更於去年在英國與朋友合辦初創企業WHOSiFY，提供數碼名片方案，減少用紙對環境造成不必要的破壞，用戶亦毋須再攜帶大量名片。WHOSiFY今年7月在香港開設總部辦事處，她讚揚香港位置優越，機遇處處，創業進度相比英國快一倍，加上數碼港及投資推廣署等機構向初創企業推出資助計劃，因此適合長期營商。



投資推廣署已採用WHOSiFY的數碼名片，出外招資引商，並支援WHOSiFY在香港開設總部辦事處。StartmeupHK創業節將於10月21日至25日舉行，署方期望透過不同的社交活動，包括城市慢跑及遠足等，讓初創企業獲得更多機會熟悉投資者。



港姐冠軍謝嘉怡為數碼名片初創WHOSiFY聯合創始人。（陳葦慈攝）

去年與朋友合辦WHOSiFY 用NFC功能拍卡傳送名片資料

港姐冠軍、中英混血兒謝嘉怡自小關注環保議題，從蘇格蘭回港選美後，除了踏入娛樂圈外，更是跟隨父親的步伐跨界從商，先豪擲100萬元投資健康飲品Allklear，去年再與朋友在英國合作創辦初創企業WHOSiFY，提供數碼名片方案，避免使用紙張印刷大量名片，減少對環境造成不必要的破壞。

其數碼名片的使用方法相當簡單，就如手機八達通輕觸式付款，只要將數碼名片放在對方的智能手機上，便可透過NFC功能，即時分享自定義的個人資料，包括名稱、職位、電話號碼及社交帳號等。翻查官網，目前每張名片售399港元。

只要將數碼名片放在對方的智能手機上，便可透過NFC功能，即時分享自定義的個人資料。（陳葦慈攝）

6月份營運至今累積4000客戶 目標拓展全球市場

謝嘉怡透露，WHOSiFY於去年成立，啟動資金約為200萬港元，今年6月份正式營運後，漸上軌道，客戶數量穩步上升，至今已累積約4,000人，當中包括本地大型地產商，最近更與數間海外企業商議訂單。她期望將來先拓展至台灣及馬來西亞，再逐步擴展至全球市場。

今年內推App可掃瞄紙質名片 供黃頁版電話名冊

此外，WHOSiFY計劃推出雙重晶片的三合一名片，結合員工證、公司門卡及數碼名片的功能，並準備今年內推出App，客戶只要掃瞄傳統紙質名片，資料便可存入電話簿，日後輸入關鍵字即輕鬆尋找。同時App設有資料庫，若用戶因工作需要願意共享資料，其他用戶可在App搜尋其聯絡方式，有如黃頁的電話名冊。

謝嘉怡奪得《2020年度香港小姐競選》冠軍兼「最上鏡小姐」。（資料圖片）

不輕易放棄娛樂圈 將來再開咖啡室

被問到經營生意同時兼顧娛樂圈是否困難，謝嘉怡表示工作確實佔據大部份時間，例如花時間背誦電視劇的對白，又要返回辦公室工作，私人時間所剩無多。但她形容是一個挑戰，不斷輾轉兩個角色可從中學習新事物，讓自身變得更加成熟。「如果我咁樣都過到任何嘢，冇乜挑戰會令到我失望。」

謝嘉怡又指「兩樣都係好嘢」，踏足娛樂圈後，由於形象更為「入屋」，能夠容易與他人打開話題，在商業上獲得更多機會，相輔相承。她並感謝得到公司同事的理解及協助，強調不會輕易放棄娛樂圈，更考慮將來開設主打健康飲食的咖啡室。

前環境局局長黃錦星（右一）亦採用WHOSiFY的數碼名片。（受訪者提供圖片）

讚香港位置優越 創業效率快英國一倍

WHOSiFY在投資推廣署的支援下，今年7月在香港開設總部辦事處。謝嘉怡讚揚香港位置優越，可快速飛往亞洲其他大城市，同時又機遇處處，創業進度相比英國快一倍，加上數碼港及投資推廣署等機構，向初創企業推出資助計劃，因此適合長期營商。「例如英國一封Email可能要等三四日先有人覆你，但喺香港下晝一定有人覆你。」

投資推廣署署長劉凱旋讚數碼名片方便同事外出招商引資。（陳葦慈攝）

StartmeupHK創業節10月21日起舉行

投資推廣署在一個月前已採用WHOSiFY開發的數碼名片。署長劉凱旋表示，由於同事平日出外招商引資時，需要攜帶大量名片以便派發，回港後又要將收集的名片逐一保存至電腦，因此不符合講求綠色環保的今日。「我一張擺落褲袋，咁已經可以將資訊畀到人，都幾方便。」

投資推廣署初創企業總裁陳幗貞則指，第9屆StartmeupHK創業節將於10月21日至25日舉行，除了必備的展覽及論壇等活動外，亦會舉辦不同的社交活動，例如邀請初創企業及投資者，在中環碼頭跑步5公里，或是登山遠足等，讓初創企業獲得更多機會熟悉投資者，將香港打造成企業設立總部的理想目的地。