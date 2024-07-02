投資推廣署上半年助322間企業在港開公司　帶來383億元投資額

投資推廣署今年上半年已協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務，較去年同期上升43%，為香港經濟帶來383億元投資額、和創造逾3,500個新增職位，分別較去年同期上升6%和44%。



投資推廣署今早（2日）舉行2024年上半年工作回顧新聞發布會，投資推廣署署長劉凱旋指，署方在今年上半年已協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務。（直播截圖）

投資推廣署今早（2日）舉行2024年上半年工作回顧新聞發布會，署長劉凱旋指今年上半年已協助322間內地及海外企業在香港設立公司，較去年同期上升43%，並為香港創造3500個職位，帶來383億港元投資額，分別較去年同期上升6%和44%。劉凱旋指，按比例而言，現時引進香港的公司數字已超出2022年施政報告定出的績效指標。

內地企業來港設公司屬最大來源 其次美、英、新加坡、法國等

她提到，引進的公司來自33個經濟體，中國內地為最大來源市場，共150間公司；其次是美國，有30間公司、來自英國有19間、來自新加坡有18間、和來自法國則有15間。

劉凱旋認為，上述情況反映傳統市場仍然想以香港為跳板，進入中國或亞太區市場，包括正高速發展的大灣區，同時內地企業也想借香港走出去，發展國際業務。

行業分布：金融、創新科技、家族辧公室、商務專業服務、消費產品

按行業分布指引企業最多屬傳統金融行業，有77間，其次有61間屬創新科技，52間家族辦公室、33間商務專業服務企業、及29間消費產品企業。

她指出，署方會繼續開拓新市場，包括一帶一路的高增長區域，又指今年首半年在322間受助公司中有47間來自一帶一路沿線經濟體。

政府2023年12月19日公布「新資本投資者入境計劃」。（資料圖片/梁鵬威攝）

新資本投資者入境計劃310宗申請 一宗完成整個審批已在港投資3千萬

提到新資本投資者入境計劃，劉凱旋指已收到逾3,600宗查詢，有310宗申請，署方已批出150宗淨資額審查，其中一宗已完成整個審批，料所有申請完成審批後，可為香港帶來逾90億元投資。

她及後補充，新資本投資者入境計劃有四階段審批，包括淨資額審查、入境處的審批，之後申請人可來港投資，再接受投資審批，最後再經入境處最後審批，獲批者將獲居留權，上述提到的一宗是已完成整個審批，即已在港投資3000萬元。

劉凱旋指，今年下半年，署方將會按既定目標繼續致力推廣香港優勢，金融服務、創新科技及家族辦公室會是比較熱門的行業，並會加強在世界各地策略市場的推廣工作，包括東南亞國家聯盟、中東和北非地區，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢。

引進重點企業辦公室去年10月舉行啟動禮。（資料圖片/蘇煒然攝）

內地餐廳在港開分店後旋即退場 劉凱旋：相信個別例子

被問到有些內地餐廳來港開分店不久後即退場，劉凱旋表示相信有餐廳倒閉只是個別例子，又稱餐廳「都好講潮流，所以正常有啲開、有啲關，都係好正常嘅情況」，並指署方今年上半年共協助29間零售企業、28間款待、及餐飲企業來港或拓展業務，後兩者開的餐飲業務增長分別為16%、及逾33%，即總體數字仍在上升，對引入餐飲、零售企業抱正面看法。

她指，不能否定北上消費潮，但認為兩地市場有分別，香港是國際金融中心、匯聚全世界高質素顧客，很多海外企業也想利用這國際效應，同時也有不少中資公司想借用香港平台走向國際市場。