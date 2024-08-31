全紅嬋施展水花消失術　妙答爆金句：香港哪都很好玩　但還沒玩過

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表演，其中在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範，巴黎奧運女子單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋更與國家隊隊友在10米台跳出多種「鬼馬」示範。

被問及在香港跳水感覺如何，全紅嬋直言「我覺得很好玩！」再被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。對話引來全場爆笑。



巴黎奧運國家隊代表團在維多利亞公園游泳池進行跳水運動項目示範。（夏家朗攝）

跳水項目示範後，主持指本次跳水示範當然沒有奧運那麼緊張，在香港跳水感覺如何？奧運男子單人10米跳台冠軍曹緣稱，「很激動吧、也很開心，（市民）很支持我們」全紅嬋直言「我覺得很好玩！」

被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。之後再被問及在香港最深刻是甚麼，曹緣感覺香港對他們很熱情，他很興奮、很喜歡香港。觀眾席隨即傳來歡呼聲。

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全紅嬋：祝大家天天開心 曹緣：身體健康

至於全紅嬋亦表示香港市民很熱情，更再用廣東話向觀眾表達問候「大家好，我係全紅嬋，多謝大家」，觀眾席隨即傳來陣陣歡呼聲。全紅嬋再以普通話祝大家天天開心。

而主持問曹緣可否用廣東話與大家分享幾句。曹緣愣住數秒，但終以廣東話稱「我係曹緣，你哋好，好嗎你哋？祝大家身體健康！」兩人均表示會再來香港。

曹緣望港人繼續支持他們。

曹緣：繼續支持我們 全紅嬋再祝恭喜發財

主持最後問及兩人，最後要送給香港市民甚麼話。全紅嬋應未考慮好，先是推開主持人的手，對曹緣說「你先答吧」，舉動再次引來全場爆笑。曹緣稱「繼續支持我們吧，有你們的支持我們也很開心、很有動力」，全紅嬋則再次祝大家「恭喜發財！」引來全場鼓掌。