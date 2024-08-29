全紅嬋自曝跳水前「用半個鐘綁綳帶」　教練：長年累月傷病勞損

據《廣東體育頻道》報道，全紅嬋上周五（23日）在廣東校園接受採訪時，自曝現在跳水前綁綳帶的時間都有半個小時。網民紛紛表示心疼：「你以為人家的金牌是手到擒來。背後多少辛酸知道嗎？」



全紅嬋採訪中稱花在綁綳帶的時間都有半個小時。（影片截圖）

全紅嬋採訪中稱花在綁綳帶的時間都有半個小時。（影片截圖）

《廣東體育頻道》報道，8月23日，中國跳水運動員全紅嬋走進校園，她在採訪中提到「現在自己跳水前，綁繃帶的時間都要花半個小時。」

全紅嬋採訪中稱花在綁綳帶的時間都有半個小時。（影片截圖）

全紅嬋採訪中稱花在綁綳帶的時間都有半個小時。（影片截圖）

她的教練何威儀則提到，上一屆東京奧運會時全紅嬋身上只有一個位置綁繃帶，但因長年累月的傷病與勞損，這次巴黎奧運會全紅嬋身上好多部位都貼上了支持帶。

教練回應稱長年累月都有受傷。（影片截圖）

教練回應稱長年累月都有受傷。（影片截圖）

全紅嬋獲得金牌。（路透社）

東京奧運上，年僅14歲的全紅嬋以五跳三個滿分、總分466.2分的成績，創女子10米台歷史最高分紀錄並奪得金牌；而本次巴黎奧運上，全紅嬋先與隊友陳芋汐拿下雙人高台金牌，繼而衛冕個人賽。

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網民紛紛表示心疼：

「你以為人家的金牌是手到擒來。背後多少辛酸知道嗎」

「吃得苦中苦，方為人上人，風光背後的艱辛只有嬋寶和她的教練最清楚，希望大家能理解和寬容我們的運動員。」

「運動員創出好成績，都以損傷身體為代價，多少優秀運動員三四十歲後周身病痛。」

「真拼命為國爭光，嬋寶，全國人民感謝你。」

「奧運的初衷是強身健體，現在為了金牌一身傷痛，是不是跟奧運精神相悖？」

