全紅嬋水花消失術　潘展樂神速蛙泳｜國家隊跳水游泳示範足本重溫

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表演，其中在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。跳水夢之隊一展所長，獨門絕技「水花消失術」的全紅嬋及拍檔陳芋汐成焦點，「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力；此外，也可看到韻律泳冠軍水中獻技。《香港01》直播足本重溫。



香港韻律泳隊及青年隊代表登場獻技。（《香港01》直播截圖）

巴黎奧運國家隊代表團8月31日在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。跳水夢之隊一展所長，獨門絕技「水花消失術」的全紅嬋及拍檔陳芋汐成焦點，「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力。（歐陽德浩攝）

【10：54】全紅嬋及曹緣等展水花消失術後受訪，全紅嬋再展示廣東話實力：大家好，我係全紅嬋。被問對香港感受：全紅嬋稱：覺得很好玩。

【10：36】跳水夢之隊示範10米高台跳水，全紅嬋、陳芋汐、曹緣等展水花消失術。

【10：33】「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力，在示範表演賽以蛙泳出戰。

「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力，在示範表演賽以蛙泳出戰。（歐陽德浩攝）

【10：20】 女子雙人3 米跳板冠軍陳藝文及昌雅妮示範。

【10：16】巴黎奧運國家隊代表團8月31日在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。在3米彈板示範時，全紅嬋在預備池萌爆支持。

【10：13】跳水夢之隊與港隊一展所長，女子單人3米跳板金牌陳藝文率先示範。

巴黎奧運國家隊代表團8月31日在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。在3米彈板示範時，全紅嬋（左）在預備池萌爆支持。（《香港01》直播截圖）

【10：07】跳水夢之隊一展所長，與港隊合作作3米彈板及池邊示範。

跳水夢之隊一展所長，與港隊合作作3米彈板及池邊示範。（歐陽德浩攝）

跳水夢之隊一展所長，與港隊合作作3米彈板及池邊示範。（歐陽德浩攝）

【10：03】韻律泳雙人金牌得主王柳懿王芊懿表演。

【09：54】主持人逐一介紹26名運動員，當介紹到潘展樂及全紅嬋名字時，場館歡呼聲四起。

【09：50】26名運動員進場，「飛魚」潘展樂及「水花消失術」的全紅嬋惹全場尖叫。

【09：40】醒獅現身維園泳池助興。

【09：32】香港韻律泳隊及青年隊代表登場獻技。

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