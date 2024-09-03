加拿大國際學校疑發生欺凌　家長指校方拒提供CCTV兼發律師信噤聲

香港加拿大國際學校低年級部（Lower School）一名二年級男學生疑遭同學欺凌，該名學生母親向《香港01》表示，兒子稱小息時曾被同學強行抱起並拋擲至長椅上，膝頭留下𠝹痕及瘀青。校方調查一周後回覆家長稱，檢視CCTV及跟進訪談後，初步顯示不存在欺凌情況。她指，多次要求校方提供CCTV解釋，不過未獲正面回應，更因自己曾於社交平台公開事件，遭校方發律師信，要求24小時內刪除控訴帖文。



教育局回覆指，接獲家長投訴後已即時跟進，了解學校的調查及跟進工作，並要求學校提交報告。《香港01》曾向加拿大國際學校查詢，至今未獲回覆。



學童家長：校方初步調查稱無發生欺凌 未提CCTV內容細節

涉事男童母親C（化名）不願具名表示，事件發生於上月22日，兒子稱於小息時間，在學校操場位置遭5名學生包圍，其中有一名較高大的同學將他強行抱起，並拋擲至長椅上，令他膝頭留下𠝹痕及瘀青。她指，兒子當日膝蓋帶傷回家，她見狀詢問才揭發事件。

母親C表示，翌日與丈夫一同約見校方，校方承諾會調查事件，並在小息時段增派老師人手看管學生，又曾發校內通告交代事件。

事隔一周後，即8月30日，校方以電郵通知母親C初步調查結果，稱檢視CCTV及經跟進訪談後，無顯示有欺凌情況。校方於電郵中無交代CCTV內容細節，亦無提及與何人訪談，但提出安排心理學家約見兒子。她多次要求校方提供CCTV片段求證，又提議可「模糊」片段中學生樣貌方便查看，校方卻不置可否。

香港加拿大國際學校一名二年級男童疑於8月22日，在操場被一名較高大同學抱起，並拋擲至長凳上。他膝蓋有戒痕及瘀青。（學校網頁圖片）

家長收學校律師信 要求24小時內移除社交平台控訴內容

母親C曾於個人社交媒體講述事件，校方於初步調查結果通知前，同日向其發出律師信，要求她24小時內移除社交媒體上有關兒子在校疑受欺凌的內容。《香港01》就事件曾向加拿大國際學校查詢，至今未獲回覆。

教育局跟進 要求學校提交報告

教育局回覆查詢表示，接獲家長投訴後已即時跟進，了解學校的調查及跟進工作，並要求學校提交報告。局方指，學校正按機制調查事件，包括透過電郵和面談等不同形式與涉事學生的家長溝通。教育局稱，會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援，又指對校園欺凌行為採取「零容忍」政策，會嚴肅跟進每宗個案。

母親C表示，一直與教育局保持聯絡，不過，據局方職員指，直至8月30日，仍未接獲學校呈交的調查報告。她續指，教育局職員曾稱，國際學校與資助或官校的管理機制不同，教育局無法介入太多，亦無法迫令學校交報告，只是「傳遞訊息的中間者」。

事主家長C表示，一直向校方要求查看CCTV，包括口頭及書面上，惟至今仍未獲正面回覆。（學校網頁圖片）

男童母親稱只求了解事發經過 批學校態度迴避 不提供CCTV解釋

母親C表示，兒子事後才透露曾被同學欺凌長達一年，而自8月22日後就沒有上學，已向兒科醫生及臨床心理學家尋求治療，初步診斷有焦慮症狀，正候醫學報告。對於校方處理事件的手法，她批評，學校試圖迴避他們的質疑，亦認為校方不提供CCTV片段解釋，做法並不合理，令她無法知悉當日事情經過。

她續指，校方一直要求他們將郵件內容保密，邀約本周二會面前，又要求她簽署保密協議，顯然想私下定論，予人感覺態度不誠懇，「如果真是sincere（真誠），第一個星期就已馬上邀請相關同學及家長一起會面。」

她促校方盡快提供當日CCTV片段，釐清事發經過，「如果是我兒子有問題，也好讓我知道及管教。」