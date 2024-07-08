曾下跪磕頭道歉　女大生與同學爭執喝農藥自殺　父母拍片舉報欺凌

6月20日，雲南昭通學院大三女生小楊疑似因排練畢業晚會表演與同學發生矛盾後選擇輕生，喝農藥去世， 年僅21歲。死者父母拍片實名舉報指女兒受到同學欺凌，校方回應稱，警方有調查報告指不存在校園欺凌行為，家屬還索要200萬（人民幣，下同）的賠償。



小楊生前相片。（維度新聞）

家屬指女兒曾遭欺凌下跪道歉 孩子乖巧懂事曾拿獎學金

綜合內媒《維度新聞》及《百姓關注》報道，雲南省昭通市昭通學院大三學生小楊疑遭校園霸凌喝農藥自殺。

其父母表示，女兒擔任畢業典禮綵排負責人期間，與同學因瑣事發生爭執，隨後遭到霸凌。5月19日凌晨2點左右，女兒小楊在賓館內喝下農藥自殺，於6月20日凌晨因搶救無效宣告死亡。

小楊家屬發布的影片。（影片截圖）

楊母在女兒手機裏發現了一段女兒在賓館下跪道歉的影片。小楊在錄下的影片中表示，對同學說話「聲音確實有點大」，「我就道個歉」，隨後下跪磕頭。楊父稱，事後校方承認綵排發生矛盾導致自殺，並表示已成年學校不會管。

小楊手機中的道歉影片。（影片截圖）

小楊在醫院搶救不治後去世。（維度新聞）

楊母稱，女兒一直是個乖巧懂事、成績優秀的孩子，自大一至大三累計拿到了1萬多元的獎學金，今年還要報考碩士研究生。

楊母表示，校方在孩子治療初期，派相關老師趕赴醫院，先行墊付了治療的費用。孩子去世後，校領導始終沒有親自出面，而是由學院教師和兩名律師來處理相關事宜，這一舉動引起了她的不滿。雙方就此事協商後仍未達成共識，楊母希望能夠還原事情的真相。

校方否認欺凌 稱家屬索要天價賠償

昭通學院宣傳部職員回應稱，「所謂的校園霸凌完全不存在，這個是有公安機關的調查報告已經認定」。

且表示學校一直在積極處理，救治過程中前期所有的治療費用都是學校墊付，家屬的生活費也是由學校借支的。家長還索要200萬天價賠償費，學校將堅持走法律程序解決。

校方否認存在校園霸凌。（百姓關注）

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