教大新學年起加強愛國主義教育　內地「大思政課」方式滲課程

教育大學校長李子建上任至今一年，他接受訪問時表示，新學年起將加強愛國主義教育，試行以內地「大思政課」的方式，滲入必修的通識、國安教育課程，適時舉辦講座、內地考察團等，希望學生全方位認識國家，「至少希望產生認同」。



被問會否加入教授「習近平思想」，李子建表示，「當你講國家一個政權，當你講國家發展，你好難唔提習近平主席同國家領導嘅政策，我哋適當時候會提呢樣嘢。」



教大校長李子建接受訪問，回顧任內一年，提出加強師德培訓及國安教育。（陳葦慈攝）

辦國情講座和考察團 如參觀內地愛國主義教育基地

全國人大常委會去年10月通過《愛國主義教育法》，今年1月1日起實施，亦設有針對港澳的條文。本地中小學有課程指引新增加入愛國主義教育。

去年9月出任校長的李子建表示，上任後已提出加強教師道德操守培訓，推動國安教育，未來更會強化愛國主義教育，今年9月起，試行以內地「大思政課」的方式，逐步滲入必修的通識、國安教育課程，適時舉辦講座、內地考察團、體驗學習等，希望學生全方位認識國家，包括政治、經濟、科技、國家安全等。

李子建舉例，可以安排學生參觀內地的「愛國主義教育基地」，或是到山東曲阜考察孔子的出生地，除了解當地歷史文化，亦可以結合師德教育。

李子建認為，本港教師認識國家是合理要求。（資料圖片）

學習近平思想？ 校長：談國家政權 好難唔提主席

至於會否要求學生認識「習近平思想」，李子建表示，或會適時提及相關內容，「當你講國家一個政權，當你講國家發展，你好難唔提習近平主席同國家領導嘅政策。」

他強調，內地「大思政課」的內容難以套用大學課程，「冇可能借過嚟」，因兩地課程不一，本地沒有「思想政治教育」版塊。他指，教大不會將愛國主義教育獨立成科，亦未有設評估機制，稱「知識易評估，態度則要長期觀察」，推動愛國主義教育的基礎，應讓學生由認識國家開始，循序漸進產生認同。

他認為，本港教師認識國家是合理要求，「至少希望產生認同」，猶如與人交往亦要多認識，才會有感情，「對一個人可以較全面認識，有好、同相對無咁鍾意嘅嘢，到最後要整體接受。」

李子建表示，過往少數修讀師訓課程的內地生會留港任教。（陳葦慈攝）

過往少數內地師訓生留港任教 須克服廣東話教學

國家教育部八月公布第二批「國家優秀中小學教師培養計劃」名單，首次有本港大學納入計劃，分別是中大及港大。經計劃來港的內地研究生，完成課程後可取得本地師資培訓資歷。

李子建表示，據其所知，並非大學主動提出申請，若果國家希望教大參與，校方會樂意配合。他說，教大也有內地生修讀師訓課程，少數會留港任教。他分析，大部份本地學校以廣東話教學，修讀師訓課程的內地生，必須要有決心和意志，願意學習廣東話，融入香港的教學環境。不過，若受聘以普通話授課、或到大灣區港子人子弟學校任教則會較易適應。

教資會資助的大學教師培訓學額，須由政府按社會人力需求編配，每三年一周期規劃。被問到「國優計劃」下的師訓課程會否影響師訓學額分配，李子建稱相信沒有影響，有院校為計劃專設的碩士課程，非教資會資助，不會被瓜分資源。至於課程須否設學額上限，他指，院校享有高自由度開設碩士課程。

他認為，近年本地老師已加強STEAM教育培訓，隨著本港進一步推動科技發展，本地科學老師需要加強裝備學科知識和創意思維。

教育局正檢視師訓學額規劃，李子建指，初步對下個三年期的學額分配「比較樂觀」。

國優計劃鼓勵內地生留港任教 稱港師毋須擔心被「爭飯碗」

被問到有老師擔心「爭飯碗」，李子建認為毋須憂慮，「老師應該係終生學習㗎嘛，咁佢自己要進步，開放嘅一國兩制大都會，你其他高才通計劃都希望多啲人才嚟，我哋咪自強不息囉，唔洗驚嘅，唔洗擔心。」

教育局正檢視25/26至27/28學年師訓學額規劃，李子建指，初步知悉學額分配，但仍待與教資會確認，及通過立法會審批程序。他未有透露詳情，僅稱對掌握的資料感到「比較樂觀」。

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校長：教大會繼續發展幼兒教育 不因市場變化辦學

本地學齡人口持續減少，多間幼稚園相繼結業，幼師培訓或首當其衝，學額有被削減風險，他指，幼兒教育的研究發展和師資培訓，不會因為外在發展因素而改變，「教大係幼兒教育嘅重鎮」，「唔會因為純粹市場變化、導向嚟辦教育」。

不過，他指，若相關學額減少，大學亦要做好準備，作其他方面發展。他指，教大除了培訓幼兒教師，亦有體育、音樂、視藝的老師，配合本港人文、藝術及體育的發展，未來一年，教大會籌備更多文化、藝術、歷史、體育及武術的項目。

他指，教大師訓形象深入民心，但事實上有約四成畢業生非任職老師，而是從事教育相關工作。他指，適逢今年教大30周年，希望外界認識教大不同面向，設有多元學科課程，例如教育心理學、人工智能應用教育等。教大今年11月將設校慶晚宴，介時會舉辦展覽，展出教大師範教育的發展歷程，校方會藉晚宴與社會各界交流，總結多年辦學成果。