開學OCAMP｜教大600新生出席迎新日　校長李子建：學奧運精英精神

新學年尚有半個月開始，香港教育大學在周三及四（14及15日）一連兩日在大埔校園舉辦迎新日活動，共吸引約600名新生參與。教大校長李子建鼓勵學生學習奧運精英運動員自強不息，永不言棄的精神，抓緊大學生活的每個機會，為未來的挑戰做好準備。



李又指出，隨着香港發展成為國際教育樞紐，未來將有更多非本地學生入學，希望學生大家能成為親善大使，「讓非本地學生認識香港，瞭解我們的城市，說好香港故事。」



迎新日活動包括參觀校園設施和學生宿舍、學長導師與新生交流分享經驗、欣賞學生表演，以及以「破冰」遊戲打破隔閡，增進新生之間的彼此了解等。現場的多種互動活動，讓新生聚首一堂。

教大校長李子建教授於周四身穿迎新服出席大學的迎新日活動。他致辭時首先歡迎新生加入教大大家庭。他指出，適逢教大成立三十周年，同學們在今年入學，別具意義。他指教大30周年校慶以「育才弘教 立德樹人」為主題，期望新生在教大的學習過程中，除兼顧學業，亦要重視全人發展和身心健康，成為才德兼備的人才，為香港、國家及世界作出貢獻。

教大校長李子建鼓勵新生學習運動員自強不息和永不言棄的精神。(教大提供圖片）

教大有九名精英運動員學生參與巴黎奧運。李子建鼓勵新生學習運動員自強不息和永不言棄的精神，「你們當中有些人會成為未來的教師，有些人則會在不同的行業發光。我希望你們在學業和個人生活中，能學習這些運動員，抓緊每個機會，為未來的挑戰做好準備。」

他建議學生充分利用大學資源，擴展人際網絡，開拓視野，積極探索，樹立正確的價值觀和積極的人生態度。「隨着香港發展成為國際教育樞紐，未來將有更多非本地學生入學，令校園更多元化，希望大家能成為親善大使，讓非本地學生認識香港，瞭解我們的城市，說好香港故事。」