教大校長李子建：不排除重新承認學生會 須就運作等條件達共識

近年多間大學不承認學生會地位，教大是其中一間。教大校長李子建表示，已設有學生管治小組檢視學生會運作，暫時未有新結論。他指，只要校方與學生就學生會組成辦法、管治規矩、如何註冊和運作達成共識，不排除學生會可以重組，並獲得校方承認。



李子建表示，只要校方與學生就學生會組成辦法、運作等條件等達成共識，校方可重新承認學生會。（陳葦慈攝）

教大於2022年不承認學生會地位，停止為學生會代收會費、收會其會址等。李子建上任校長一年，他指，已設有學生管治小組檢視學生會運作，只要學生和校方就學生會的組成辦法、管治規矩、如何註冊和運作達成共識，不排除學生會可以重組，並獲得校方承認。

他未有交代小組何時成立，為何小組至今未有達成共識，強調學生會問題要整體思考，「唔係承認不承認咁簡單」，校方承認亦需要有條件。

設小組商討學生會重組條件 稱未有結論

被問到校方提出的成立條件如何，例如需否由學校委任成員等，他指，「未去到咁仔細」討論，由於自己非檢討小組成員，所以未知討論過程進展，相信「未去到新嘅討論基礎。」

教大學生會900萬元儲備目前交予財務處暫託，未有交予學生看管，他指，「如果好小眾」的情況動用這一筆錢，亦以學生會名義使用，在於學校角度並不放心，所以有必要繼續由校方保管。

被問到沒有學生會後，校方與學生的溝通是否足夠，李子建指，大學有機制委任學生代表，由學會、學院、學系推薦，並經小組審核。他指，基本上學生提出的福利和教學要求，若然訴求合理，校方會盡量滿足，運作至今順利。

教大去年迎新營爆出性侵事件，李子建表示，校方對迎新營的舉辦態度嚴謹，今年未見有問題，去年已檢討迎新營指引。被問會否收緊指引，他指，「已經緊，再緊就無空間」，有需要時才再作檢視。