瀕危綠海龜兩年前獲救　經獸醫評估健康良好　漁護署「回龜」大海

一隻瀕危綠海龜2022年在大嶼山芝麻灣一帶被救獲，經海洋公園觀察和護理，漁護署今日（2日）將綠海龜「回龜」大海。綠海龜被植入晶片和扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並在綠海龜的背甲上裝上衞星追蹤儀，以追蹤牠的動向和覓食地的位置，蒐集數據。



漁護署今日（九月二日）於香港南面水域放流一隻綠海龜。圖示該隻被漁護署人員救獲的綠海龜被放流至大海。（政府新聞處）

漁護署指，該綠海龜2022年10月在大嶼山芝麻灣半島附近的水域被漁護署人員救獲，經漁護署初步檢查後，被送往香港海洋公園，由該園獸醫進行詳細評估，並接受持續觀察和護理。

漁護署發言人表示，該綠海龜體重約39公斤，背甲長度則約66厘米。經海洋公園獸醫評估綠海龜健康良好，適宜重回大海生活。

植入晶片及衞星追蹤儀

回歸大海前，漁護署替綠海龜植入晶片和扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並在綠海龜的背甲上裝上衞星追蹤儀，以追蹤牠的動向和覓食地的位置，蒐集數據，從而制定適當的存護措施。漁護署會與各地保育機構分享所得資料，更有效合力保護綠海龜。

綠海龜屬於全球瀕危的物種，並且是唯一在本地繁殖的海龜品種。在本港，所有野生龜類（包括海龜）均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜，違者一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年，有關物品亦會被充公。

此外，所有海龜品種亦已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管，任何人如非按照《條例》進口、從公海引進、出口、再出口或管有海龜，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。

市民如發現海龜的蹤影或涉及海龜的涉嫌違例個案，可致電1823與漁護署聯絡。