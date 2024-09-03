有App聲稱可代預約醫管局門診　局方：從無授權　只可用HA Go進行

醫院管理局今日（3日）指，注意到有一款流動應用程式，聲稱病人提供個人資料後可以代為預約醫管局轄下普通科門診服務的診症名額，對有關流動應用程式收集病人個人資料及有可能使用有關資料登入醫管局系統表示深切關注。



醫管局發言人指，現時只有醫管局官方開發的流動應用程式HA Go可以用作預約普通科門診服務，從無授權任何非醫管局開發的應用程式代病人預約普通科門診服務，已檢查及加強普通科門診預約系統的保安，現時沒有發現預約系統出現異常或有病人資料外洩的情況。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局表示，注意到有一款流動應用程式，聲稱病人提供個人資料後，可代為預約醫管局轄下普通科門診服務的診症名額，有關程式的開發機構同時透過社交媒體作出宣傳。醫管局稱，對有關流動應用程式收集病人個人資料、及有可能使用有關資料登入醫管局系統表示深切關注。

發言人指，現時只有醫管局官方開發的流動應用程式HA Go，可以用作預約普通科門診服務，其他聲稱可以代為預約的流動應用程式，全部並非由醫管局開發，醫管局亦從無授權任何非醫管局開發的應用程式代病人預約普通科門診服務。

醫管局「HA Go」手機應用程式有多項功能，包括排隊、閱覽醫療文件等。（受訪者提供）

發言人稱，醫管局已採取必要措施，檢查及加強普通科門診預約系統的保安。現時沒有發現預約系統出現異常或有病人資料外洩的情況。

發言人也強調，市民不應隨便向不明來歷的流動應用程式透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、住址及聯絡電話等，避免有關個人資料被不當使用。醫管局會繼續密切監察普通科門診預約系統的情況，如發現任何異常或病人個人資料被不當使用情況，會嚴肅跟進、及向相關執法部門報告。