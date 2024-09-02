醫管局9.10推社區取藥服務　逾百間萬寧及屈臣氏可取藥【附名單】

平時到公立醫院求診後，等配藥需較長時間，醫管局自去年3月起推出送藥到戶服務以來，使用人數急增，至今已超過2.1萬名病人受惠。



醫管局宣布，將於9月10日起增設社區取藥服務，病人可透過手機應用程式「HA Go」，選擇到萬寧或屈臣氏合共超過100個社區取藥點，領取醫管局配發的藥物。取藥時社區藥劑師會提供輔導，每張處方運輸物流費用劃一收65元，與現行送藥到戶一樣。



醫院管理局總藥劑師崔俊明表示，9月10日起病人可在萬寧及屈臣氏合共超過100個社區取藥點領取醫管局配發的藥物。

送藥到戶服務累計有2.1萬名病人受惠

醫院管理局總藥劑師崔俊明表示，去年3月推出送藥到戶服務後，截至今年8月15日已超過2.1萬名病人受惠，平均每日有約100個病人使用，主要是專科門診以及接受遙距服務的病人，當中有1,200名病人選擇藥劑師用藥指導服務。

他稱去年第4季至今年第1季做過問卷調查，訪問超過1,000名病人，曾使用過服務病人中有95.5%指會再用，不曾使用服務的受訪者則主要因家裡無人接收送藥等。

▼萬寧醫管局社區取藥點▼



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病人收到二維碼 3個工作天內前往所選店舖取藥

有鑑於此，崔俊明表示，醫管局9月10日起增設社區取藥服務，「HA Go」增加新功能，病人領取藥劑部籌號後，「HA Go」會即時顯示藥物送遞選項，並協助病人了解是否適合新增的社區取藥服務，且已新增繳費方式，包括到繳費處付費或到一站式電子服務站。

倘病人選擇社區取藥服務，則可透過「HA Go」選擇地區、服務提供者及適合的社區取藥點，確認服務後，藥物會在第二日送到，病人可在收到通知的3個工作天內，到社區藥房出示「HA Go」二維碼取藥，社區藥劑師會輔導用藥。

▼屈臣氏醫管局社區取藥點▼



每張處方劃一收取$65運輸物流費 不送危險藥物

兩大連鎖店、即萬寧及屈臣氏的社區藥房，會提供合共超過100個社區取藥點，領取從醫管局配發的藥物。每張處方劃一收取65元運輸物流費，與現行藥物送遞服務收費一樣。

醫管局宣布，將於9月10日起增設社區取藥服務，病人可透過手機應用程式「HA Go」，選擇到萬寧及屈臣氏合共超過100個社區取藥點領取醫管局配發的藥物。（資料圖片/羅君豪攝）

崔俊明稱，相關服務不適合即日要服藥的病人，也不適合新處方藥物，服務會送遞大部份藥物，包括冷藏藥物，但不包括危險藥物。他補充，未來會按服務需求增加按服務需求增加社區取藥點及探討與更多社區藥房協作，並持續優化藥物配發及取藥模式，加強與社區藥房及社區藥劑師合作。