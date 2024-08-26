醫管局專科門診提升服務流程　「HA Go」增照顧者陪視像會診功能

本港人口老化下醫療需求增，2023/24年度公立醫院專科門診已有逾800萬求診人次，提升服務流程至關重要。為優化求診、排隊及取藥等程序，醫管局在多方面改善措施加快病人服務體驗，包括優化流動應用程式「HA Go」功能，現時可在程式中閱覽X光、超聲波等放射報告；程式中的「照顧者」模式也擴展至可邀照顧者透過遙距醫療陪同參與視像會診等。



醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業（左）及醫療信息主管彭育華簡介專科門診服務提升。

醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業表示，目標希望病人不要在專科門診逗留超過兩小時，但過去一直未能達到，現時透過「HA Go」可在預約時間兩小時前，辦理登記及繳費手續，節省時間，80%病人都可達標。

李立業指，已在多方面優化病人求診體驗，善用科技，包括增加病人全職服務大使至50人，聯同義工隊服務病人，並推動電子化服務。傳統流程下，病人到院後須到登記處登記繳費，再做診前檢查，在場等候面診，之後再等取藥等。

病人到場可使用自助預約抽血機。（受訪者提供）

病人全職服務大使已增至50人。（受訪者提供）

不過，在電子化服務「易通道」下，病人可使用「HA Go」或電子服務站，透過自助電子健康監測站做量血壓等診前檢查，之後再利用「HA Go」排隊易功能，只在指定時間返回面見醫生，不須現場等候，之後更可採用藥物送遞服務、預約下次會診等，不須等候，綜合病人服務站計劃今年也已擴至29間醫院設有服務。

「HA Go」下載次數已超過300萬次，活躍用戶達到260萬人。李立業稱，「HA Go」已在多方面優化服務，程式內的照顧者模式已增加了遙距醫療功能，可邀請照顧者透過遙距醫療陪同參與視像會診，今年起用戶更可透過程式閱覽不同放射報告，例如超聲波、X光等放射檢查報告，也可透過程式自助更改預約抽血期。

近年牙科門診等候時間過長飽受爭議，李立業稱目前「HA Go」無法預約牙科門診，因牙科服務有小部分由醫管局營運，但其餘均是衞生署營運，故未能提供服務，但若將隨服務發展，醫管局也可作調整及配合，例如將所有牙科門診納入醫管局專科門診，則可在「HA Go」提供相關服務。