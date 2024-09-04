香港故宮博物館展出明代人物畫　20套珍品　五件屬國家一級文物

香港故宮文化博物館展出最後一期「明代人物畫名品」，當中有五件屬於國家一級文物，《聘龐圖》、《臨蕭照高宗瑞應圖》、《明皇遊月宮圖》、《王公拜相圖》及《葛震甫像》，數量為歷期之冠。



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「香港賽馬會呈獻系列：故事新說—故宮博物院藏明代人物畫名品」由9月4日至11月30日，於香港故宮文化博物館展出，今次展覽是第四期，即最後一期，將展出共二十套全新珍品，當中有五件是國家一級文物。

五件國家一級文物



1. 倪端《聘龐圖》

明，十五世紀中晚期

此圖是以宮庭畫師為代表、風格工整富麗的院體畫派的代表作。描繪東漢末年，荊州牧劉表請龐德公出山之典故。其人物描繪清晰、構圖工整，儼如一幅歷史圖片。

倪端《聘龐圖》。（黃浩謙攝）

2. 仇英《臨蕭照高宗瑞應圖》

明，十六世紀中期

此圖是仇英臨摹的《中興瑞應圖》，描繪宋高宗趙構受命為天子的諸多祥瑞故事。從其繪製之精細可見南宋院體畫風及明代仕女畫的影響。

仇英《臨蕭照高宗瑞應圖》。（黃浩謙攝）

3. 周臣《明皇遊月宮圖》

明，十六世紀早中期

此圖描繪唐玄宗李隆基在方士引領下夢遊月宮，得聞美妙絕倫的天音，醒後憑記憶譜成被時人稱為仙樂的《霓裳羽衣曲》的典故。作品設色清潤，氣息典雅。事實上，明代中期江南地區經濟繁榮，人們着意追求優雅的生活，所以連帶此時期的作畫風格也變得清新秀雅。

周臣《明皇遊月宮圖》。（黃浩謙攝）

4. 唐寅《王公拜相圖》

明正德元年(1506年)

此圖描繪唐寅為明代中期重臣王鏊應詔出山而踐行的情景。作品延續明中畫作典雅莊重的氣息，而其人物生動的神情氣質和山石的挺拔造型，足見唐寅對南宋院體及吳門細筆畫風格的融合。

唐寅《王公拜相圖》。（黃浩謙攝）

5. 曾鯨《葛震甫像》

明，十七世紀早中期

此圖只是一幅普通的人像畫，但其畫法卻毫不普通，其中一個特色為曾鯨用上赭石烘染人像的鼻子、臉頰等處，展現凹凸層次。為筆者導賞的香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭博士指，此圖用上許多受西方影響的新畫法，別具特色。

曾鯨《葛震甫像》。（黃浩謙攝）

香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭博士表示，由於個別展品比較脆弱，故只能展出約三個月，而今次有四分之後的展品屬國家⼀級文物，比例非常高，人物主題是其中最能說故事的畫類，希望可吸引訪客欣賞中國古代書畫。