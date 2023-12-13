81套北京故宮珍藏明代人物畫　今起香港故宮展出至明年11月底

撰文：蕭通
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「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」今日（13日）起於香港故宮文化博物館向公眾開放，為全港首個中國古代人物畫展。展出的81套北京故宮博物院藏品，大部份是首度對外展出，當中包括「明代四大家」中的唐寅、文徵明及仇英等名家作品，展覽將舉行至明年11月30日。

分期展出　包括14套為國家一級文物

該81套珍品包括14套國家一級文物，為了保護會分4期展出，每次展出約20套、每期3個月。展廳內以互動遊戲及影片等，加強學習互動元素。展廳亦會安排經驗豐富的導賞員定點講解，讓觀眾可以更深入了解人物畫背後的故事和歷史背景。

此外，展覽設有一系列公眾學習活動，包括專家學者講座、著名中國書畫藝術家主持的工作坊，以及為特殊需要人士而設的導賞團等，詳情可瀏覽網頁:www.hkpm.org.hk。

開幕禮昨日（12日）於香港故宮文化博物館舉行，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局副局長劉震、香港賽馬會行政總裁應家柏、故宮博物院院長王旭東博士、香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀，以及香港故宮文化博物館館長吳志華博士主持。

活動由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助、香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，也是馬會支持香港故宮文化博物館於2023年至2031年間進行培育人才、展覽策劃，以及教育項目下的首個年度大型專題展覽。

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