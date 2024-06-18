廉政公署起訴60歲商人　涉洗黑錢逾4億元人民幣　明日東裁提訊

廉政公署昨日（17日）落案起訴一名60歲商人，指其涉嫌透過香港一個銀行戶口「洗黑錢」共逾4億元人民幣，目前獲准保釋，明日（19日）將在東區裁判法院提訊。廉署仍調查案件，不排除會再向被告加控罪名。



廉政公署起訴一名60歲商人、涉嫌洗黑錢共逾4億人民幣。（蘇煒然攝）

廉政公署昨日（17日）落案起訴的商人名為陳金水，60歲，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，亦即俗稱「洗黑錢」，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。目前獲廉署准予保釋，明日（19日）在東區裁判法院提訊。

控罪指被告涉嫌於2020年2月至9月期間，知道或有合理理由相信自己一個本港銀行戶口內兩筆共逾4億元人民幣的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌參與非法勾當，於2013年至2020年期間協助另一名男子代為持有一間公司的股份，並於2020年2月至9月期間，以被告的本港銀行戶口收取出售有關股份所得的款項共逾四億元人民幣。

廉署仍在進行相關調查，不排除會再向被告加控罪名，而上述銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。