颱風摩羯｜8號風球港人北上？一文看清各通關口岸及高鐵開放安排
撰文：陶嘉心
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【打風/風球/熱帶氣旋】港人北上消費已成常態，遇上超強颱風摩羯來勢洶洶怎麼辦？有不少港人關注在8號風球下，本港與內地各大口岸會否「封關」，以及港鐵會否停駛等公共交通問題，甚至擔心因打風被迫滯留在內地。
一般而言，來往香港與內地的通關口岸仍會正常開放，但推持有限度服務，市民須注意來往關口至內地，以及來往香港市區的交通有可能受影響。其中最多人使用的港鐵東鐵線羅湖站及落馬洲站，在8號風球下會維持服務，但若改掛9號或以上風球，列車服務便會暫停；來往落馬洲、皇崗口岸的過境穿梭巴士在8號風球下，亦會維持有限度服務。
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以下為深圳各通關口岸及高鐵等在8號風球下的開放安排，以及往來關口及市區的交通一覽。
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