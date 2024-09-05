颱風摩羯｜8號風球快來　Uber暫停Call麥當勞照開　搵食搭車錦囊

超強颱風摩羯發展成熟，來勢洶洶，天文台將於傍晚6時20分掛8號風球。8號波下仍然要搵食或使用交通工具，其中Uber表示，為了用戶安全，將於8號或以上風球暫停平台服務，直至天文台改發3號風球或更低信號。



餐廳方面，麥當勞大部份分店如常營業，但外送服務麥麥送暫停。食行錦囊，一文看清。



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交通

八號風球下大部份的交通工具會陸續停止服務，港鐵會維持有限度服務，如要回家，還有甚麼選擇呢？

的士：

有的士工會指，市民電召的士時，司機不能擅自向乘客收取附加費，但乘客可主動提出付額外費用預約，而由於部份車沒為司機購買風災保險，一旦工作期間發生意外也未必受保，因此很多司機不會在打風時開工。

Uber：

Uber表示，為了用戶安全，將於8號或以上風球暫停平台服務，直至天文台改發3號風球或更低信號。

強風或吹倒樹木，外出人士要避免走近樹木。(資料圖片)

外賣及食肆

八、九及十號颱風期間，麥當勞門市仍維持照常運作。（資料圖片）

Pizza Hut︰

根據過往經驗，Pizza Hut門市部會繼續提供餐飲服務，但9、10號風球時會停止營業，而外送服務會於八號或以上颱風訊號期間暫停。

麥當勞：

麥當勞外賣送遞服務「麥麥送」於八號或以上颱風訊號期間暫停送遞服務。門市部則於八、九及十號颱風期間，仍然會維持照常運作。

肯德基：

肯德基送遞服務於八號或以上颱風訊號期間暫停運作，而門市則於八號颱風期間照常運作，九、十號颱風訊號時暫停。

譚仔三哥米線：

譚仔三哥米線於8號風球下，大部份分店將維持營業，部份暫停營業分店將於改發3號風球後2小時內將恢復營業。

Foodpanda︰

當天文台發出8號或以上風球時，Foodpanda將會適時暫停送遞服務，以保障送遞員安全。若天文台降至3號風球則逐步恢復服務。

Deliveroo 戶戶送︰

由於天文台下午6時20分改發8號風球，為確保外送專員的安全，戶戶送將於下午5時45分起暫停外送服務，外賣自取服務則在餐廳營業期間維持正常服務。而戶戶送將在改掛較低信號後，逐步恢復正常服務。

Keeta︰

為保障外送員的安全，當本港天文台懸掛8號風球，Keeta會即時暫停營運。如天文台改發3號風球，平台便會陸續恢復營運。Keeta並提醒外送員送餐期間，亦要因應路面情況，注意安全。