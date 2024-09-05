颱風摩羯｜六合彩今晚攪珠延期至周六　已購買彩票仍然有效

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】「摩羯」來勢洶洶，香港馬會獎券有限公司今午（5日）公布，原定今晚舉行的六合彩攪珠，將順至周六（9月7日）晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。至於賽馬會場外投注處將在今日下午5時20分起暫停服務。



賽馬會場外投注處將在今日（9月5日）下午5時20分起暫停服務。（資料圖片／夏家朗攝）

場外投注處將在今日下午5時20分起暫停服務

香港馬會獎券有限公司公布，由於天文台即將發出八號烈風或暴風信號，原定於今晚舉行的六合彩攪珠（第24/100期），將順延至本周六晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。

而賽馬會場外投注處將在今日下午5時20分起暫停服務。顧客服務熱線包括1818、1817和1880，以及電話投注服務亦會暫停。

香港馬會獎券有限公司提醒，顧客仍然可透過數碼平台或電話投注，包括以下方式︰

．網上投注服務「投注區」（按此）

．馬會投注三合一

．Racing Touch及GoalX投注應用程式

．1886電話投注自動服務系統