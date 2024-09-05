颱風摩羯航班消息．持續更新｜全日取消38班　香港快運周五停22班

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】「摩羯」來勢洶洶，機管局公布，今日（5日）有約38個航班被取消，明早會重新編配航班。而香港多間航空公司已陸續宣布最新安排，下文將列出航班取消或延誤詳情。



．國泰航空沒有航班取消

．香港航空明日暫4班取消

．香港快運今日取消6班、明日再停22班

．大灣區航空明日4班取消、兩班延誤



機管局公布，今日有約38個航班被取消。（資料圖片／蔡正邦攝）

機管局︰今日有約38個航班被取消

機管局公布，今日有約38個航班被取消，機場明早會重新編配航班，旅客出發往機場前，要查詢航班是否如常。機管局提醒，在八號風球生效期間，來往機場的巴士將會取消，只有S1及S64兩條路線提供有限度服務。至於機場快線同樣限度服務。

機管局已啟動電子士派籌系統，旅客可在客運大樓內等車，並透過APP或機場的顯示屏，得悉最新的排隊進度。機管局預計，部份旅客或滯留在客運大樓，食肆及捷運系統延長，因此安排旅客關注組派發基本物資，並在臨時休息區提供座位及充電設施。

國泰航空公布，沒有航班取消。（資料圖片／羅國輝攝）

香港航空宣布，明日共四個航班取消。（香港航空圖片）

國泰航空：沒有航班取消

國泰航空公布，沒有航班因颱風掠港而取消，但建議旅客在起飛前3小時辦理登機手續，而國泰另會提供彈性票務安排。

香港航空︰明日暫4個航班取消

香港航空公布，今日沒有航班取消，但會繼續評估安排。至於明日共有4個航班取消，分別是香港往來三亞及海口的航班，受影響旅客可豁免更改航班或退票的費用。

．HX107 香港至海口

．HX108 海口至香港

．HX161 香港至三亞

．HX162 三亞至香港



香港快運航空宣布，今明兩日暫有22個航班取消。（香港快運航空圖片）

香港快運︰今明兩日暫22班航班取消

香港快運公布，隨著颱風摩羯吹襲香港，部份今日及明日營運的航班會取消。截至今午約1時半，香港快運宣布今明兩日，分別有6個及12個航班，該批航班分別為來往大阪、三亞、高雄及台北等地。

香港快運並透過電郵或手機短訊，通知受影響乘客特別票務安排。受影響乘客可免費改期或申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，以了解詳情及條款，並於今年9月20日或之前完成相關手續。

大灣區航空宣布，明日暫4個航班取消，兩班延誤。（大灣區航空圖片）

大灣區航空︰明日4個航班取消、兩班延誤

大灣區公布，截至今午1時正，明日共有4個航班取消，兩班延誤，受影響乘客可在原定出發日期7日內更改機票，或在14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。

取消航班



．HB320 香港至東京 出發時間 9:20

．HB321 東京至香港 出發時間 16:00

．HB344 香港至大阪 出發時間 15:10

．HB355 大阪至香港 出發時間 21:00



延誤航班



．HB231 香港至馬尼拉 出發時間 00:05

．HB232 馬尼拉至香港 出發時間 03:10

