颱風摩羯｜天文台︰烈風區明早掠港 8號風球最少維持至正午12時
撰文：歐陽德浩
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【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】「摩羯」來勢洶洶，天文台今日（5日）最新公布，按照現時預測，摩羯將維持超強颱風的強度，明早於本港西南約300公里掠過，與摩羯相關的烈風區，明早仍然會影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號至少維持至明日正午12時。
摩羯發展成熟 香港受外圍環流影響
天文台在今日(5日)下午4時45分公布，由於摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。
而過去1小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘錄得的最高持續風速，分別為每小時69、65及58公里，最高陣風分別超過每小時92、73及72公里。
摩羯烈風區明早仍然會影響珠江口一帶
天文台指，按照現時預測，摩羯將維持超強颱風的強度，明早於本港西南約300公里掠過。隨著摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞，今午6時20分將改發八號烈風或暴風信號。
天文台預料，與摩羯相關的烈風區，在明早仍然會影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號至少維持至明日正午12時。
天文台表示，與摩羯相關的強雨帶會逐漸影響本港。明日(6日)有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。預測明日氣溫介乎26至29度，稍後風勢減弱。展望 ：星期六風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。
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