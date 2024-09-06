警隊推手機招募App便利投考　設「遴選快線」面試出眾者加快程序

警隊近年積極搶人才，警方今日推出「香港警察招募應用程式」，有意投考人士可以下載手機app，進行投考程序及追蹤投考進度。警隊同時推出「二合一遴選快線」，於小組面試表現出色的考生，可即日進入最終面試，及接受國安法測試，由原本分開兩日進行濃縮至一日。



警察招募組警司陳杰峰。（黃浩謙攝）

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警務處在2023/24財政年度，接獲近1.1萬份申請，較上一個年度增加了46.3%，當中有975人成功加入，較上一個年度加了36%。今年4至8月，就接獲5898份申請，與去年相若。

暫6000個空缺 強調「招聘講求質素，唔係追求填滿數字」

警察招募組警司陳杰峰指，警方近年於內地武漢、廣東、福建的大學進行招募活動，自2022年下半年開展內地招募，從中有1227人成功入職，包括324名督察。陳杰峰亦指，目前警隊有近6000個空缺，每個財年最多會聘請240名督察和1350名警員，但強調「招聘講求質素，唔係追求填滿數字。」

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招募app今起上線 追蹤面試進度和日期

警隊今日推出「香港警察招募應用程式」，即日可於App Store、Google Play及華為app gallery下載。用户可使用電郵或智方便登入，登入後一按「立即申請」鍵，即可填報名表格。用户亦可在app中直接上傳入職所需文件，並能看到和更改面試日期。

陳杰峰指，研發招募app是為了方便有意加入警隊之人士，因為他們以往必須要使用電腦才能申請入職，現在可以透過手機投考警隊，他又指，用戶能追蹤面試進度和日期，亦能收取招募資訊。

招募app的「立即申請」鍵。（黃浩謙攝）

「二合一遴選快線」 面試出眾即日入最終面試

警方同時亦宣佈，推出加快警員遴選程序的「二合一遴選快線」，於小組面試「表現出充分準備」的考生，可即日進行最後面試及國安法測試，令申請者不必耗費兩日時間，整體於3星期內完成遴選程序