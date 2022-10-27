警察招募中心啟用　可即場面試　設VR虛擬實境射擊體驗

警察招募中心今日（27日）正式啟用。警方指，中心目的是為市民提供多一個了解警務工作和招募資訊的渠道，並為有意投考警隊的人士提供即時諮詢和遴選流程的體驗，方便他們參與遴選。



+ 3

新啟用的招募中心提供多項服務，包括即場面試、預約筆試或面試日期、視力及手握力測試、查詢招募資訊、VR虛擬實境射擊體驗等。招募中心亦會定期舉辦招募講座和警察專題展覽，有興趣參與的團體或學校，可電郵（rec-centre@police.gov.hk）進行查詢及預約。

發言人表示，警隊將繼續加強招募宣傳，吸納更多有才幹及卓越人士加入警隊，包括繼續舉辦「警察招募‧體驗日」及出動流動宣傳車「警察招募號」與各有志投考人士互相交流。

警察招募中心位於灣仔警察總部警政大樓一樓，開放時間為星期二至六上午十一時至晚上八時，星期日及公眾假期上午十一時至下午五時，逢星期一、元旦、農曆年初一至三、復活節、聖誕節及聖誕節翌日休息。