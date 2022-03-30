警察招募｜取消居港七年限制　永久居民即可投考　加入驗毒

目前警隊有逾5,000個職位空缺，警務處於本個財政年度成功招聘170名見習督察及484名警員，僅為目標招聘人數三成左右。警務處今日（30日）宣布，將於4月1日起調整警員、見習督察及輔警警員遴選要求，取消需在港居留滿七年的條件，並會在遴選程序中加入尿液驗毒測試，以加強誠信管理工作。警方目標在新一年度，可招募240名見習督察及1,350名警員，但預料在疫情、紀律部隊吸引力下降及人力資源市場痿縮的情況下，可預視將較難達標。



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警方：紀律部隊吸引力下降、疫情下難招募

警方人事部招募組警司陳純青表示，過去一年因疫情影響招募工作，招募組部份人員亦被調往抗疫崗位，招募工作受到阻滯。

他又指受外圍因素影響，如近幾年世界各地紀律部隊招募困難、警隊工作吸引力下降、勞動人口急促下降、市民對政府工興趣下降等，令市民對加入警隊進行警務工作感到壓力，再加上其他紀律部隊亦面臨退休潮，基建發展快速下，其他部隊亦需補充大量人手，人才競爭力大，招募工作相當困難。

警方人事部招募組警司陳純青。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

取消居港滿七年要求 與其他紀律部隊看齊

陳純青表示，目前警隊存在人手壓力，經政策定期檢討後，為加大警隊在人力市場的競爭力，決定於4月1日起調整入職要求，取消投考者需在港居住滿七年的要求，只需是香港永久性居民即可投考，與其他紀律部隊看齊。

他希望吸引到以往未必符合資格人士投考，例如一些長年在內地或海外讀書的港人投考，或在港出生但年幼時已移居內地或海外人士回流，因該些人士一般擁有多語言優勢。

陳純青表示，過往一年招募組接獲的查詢問題中，有超過15%與居留要求有關，數據亦亦顯示過去幾年間每年都30多名考生，雖為香港永久性居民但未滿七年居港期。

警隊招聘中，每年有逾兩成見習督察持非本地大學學位、逾一成非在香港出生；警員每年則有超過三成並非在本地出身。

陳純青強調今次調整並非針對招募特定群組，而是擴大人力市場，有關遴選條件無變，包括需通過中英文測試、用粵語面試及做英文筆試等，亦要通過警察學院訓練，強調在與市民溝通上不會有不便。

（資料圖片）

通過考試後需驗毒 過去五年六人涉毒被捕

另一項調整是加入尿液驗毒測試，陳純青指有關變動為警隊政策整討，並非因特殊情況出現，英國、澳洲及美國警員入職時亦有類似安排。

他強調過去五年，警員涉及毒品被捕案件極少，僅六人被捕，驗毒安排將令警隊誠信管理更立體、並在更早階段開始展開。他稱將會在考生通過考試、最後階段進行驗毒。

警隊招募號。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

續推一系列宣傳招募活動

警方人事部招募組總督察周紫彤則表示，今年招募主題為「心繫社會」，推出一系列影片及宣傳品，新一年暫定會於6月及11月舉辦警隊招募體驗日，並會在8月及12月讓「警察招募號」流動宣傳車在港九新界進行宣傳及招聘工作等，去年出動20多天即接獲100多份申請，反應積極。

她又指警方會參加7月的教育職業博覽，並續推警隊學長計劃暑期實習，提供300多個、涉及100個崗位的受薪實習名額，包括招募組、警察公共關係科、毒品調查科及衝鋒隊等。

警方補充，過往招募時，留意到有投考者投考時，明顯對警隊認識及警務工作認識有不足，故去年增加大量宣傳工作，加強投考者對警隊認識，及早做準備等。